Grote premieverschillen verzekering e-bike: tot wel 234 euro hoger in Randstad

Jeremy Broekman, expert verzekeringen bij Overstappen.nl , vertelt dat de kans op diefstal één van de factoren is voor de hoogte van de premie. “Verzekeraars schatten de kans op diefstal en/of andere schades vele malen hoger in de steden dan in de rustigere stukken van Nederland. Dat zie je terug in de premie.”

Dat er meer diefstal plaatsvindt in Amsterdam dan in Middelburg blijkt uit data van Nederlandse Politie. In 2023 vonden er 13,47 fietsdiefstallen per 1000 inwoners plaats in Amsterdam, in Middelburg was dat 8,18 fietsdiefstallen per 1000 inwoners.