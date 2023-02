theme-icon Geld

Grote onrust over vergoede pedicurezorg

Begin dit jaar merkten nogal wat klanten die bij een pedicure behandeld werden vanwege problemen aan hun voet, dat de aanvullende verzekering van Menzis hun pedicurezorg niet meer betaalde. Menzis had alle medische voetzorg bij een pedicure uit het aanvullende pakket gegooid. Dat was voor veel mailschrijvers een groot probleem, temeer daar bijna iedereen nog wel dat aanvullende pakket had aangehouden. Maar daar hadden ze nu niets meer aan. Het kostte hen wel geld, veel geld.

Medische pedicure

Dikkie van der Horst van Hensbergen was een van de weinigen die al in december 2022 in de zorgpolis had gelezen dat de aanvullende verzekering voor pedicurehulp werd geschrapt. Daardoor wist ze dat de aanvullende verzekering geen zin meer had en besloot die te schrappen. Dikkie heeft reumatoïde artritis en haar voeten zijn totaal vergroeid en onder de ene voet zit een uitgroeisel. De pedicure gaat daar zorgvuldig mee om en de keren dat de voet weer eens ontstoken was, deed de pedicure alle moeite om het weer tot rust te krijgen. Dankzij beschermende vilt-ringetjes en pleisters, en met hulp van zachte foam-inlegzooltjes is het voor Dikkie nog mogelijk om kleine stukjes te lopen. “Zonder deze prima behandeling was dat misschien al niet meer mogelijk geweest.”

Omdat haar pedicurezorg zo belangrijk is, heeft Dikkie al in december Menzis gevraagd of de behandeling bij de pedicure in het nieuwe basispakket zou worden betaald. Menzis dacht van wel, maar toen ze vervolgens naar de podotherapeut ging bevestiging te krijgen, wist deze het niet. En dat weet ze nu nog steeds niet, omdat de podotherapeut nog steeds niet begrijpt welke voetzorg wel of niet vergoed wordt in het basispakket.

Geen genoemde wijzigingen

Tiny van der Leij had de zorgpolis ook bekeken maar zag er geen wijzigingen in genoemd en dacht dus dat de aanvullende verzekering nog hetzelfde zou zijn. En behield deze. Ze zit nu voor 2023 vast aan een polis met aanvullende zorg waar ze voor de pedicurezorg niets meer aan heeft, maar die wel 170,- per maand kost. Al ruim 9 jaar wordt zij bij een pedicure behandeld aan een holvoet – een aangeboren afwijking waardoor de voetboog van haar voet relatief hoog is. De gevolgen zijn heel vervelend en variëren van pijn en instabiliteit tot irritatie en ontsteking van de gewrichtsboog, ontsteking van het scheenbeen, pijn onder de hiel en problemen met de achillespees of voetpees. Een hoop gedoe waar een goede pedicure meestal een goede behandeling voor heeft.

Net als vele anderen kwam Tiny er pas achter dat er iets gewijzigd was in de zorgverzekering toen haar pedicure vertelde dat ze geen vergoeding meer kon declareren. Want Menzis betaalde alleen nog preventieve voetzorg die vergoed werd door de basisverzekering.

Om te achterhalen of ze nog in aanmerking kwamen voor een vergoeding voor pedicurezorg , moest Tiny naar de podotherapeut die moest onderzoeken of hun kwaal wellicht de oorzaak zou gaan vormen van de ontwikkeling van een zogenaamd voetulcus. Tiny had van alles, maar geen voetulcus en komt dus niet in aanmerking voor de basisverzekering. Zei de podotherapeut.

Wat is voetulcus

Voetulcus is een zweer of infectie die in potentie zeer ernstig is omdat het kan leiden tot amputatie of zelfs de dood. Men dacht lange tijd dat er maar één oorzaak was, diabetes mellitus (suikerziekte), en patiënten met diabetes deden er verstandig aan om hun voeten regelmatig te laten controleren bij een pedicure.

Maar op 2 juni 2022 werd de regeling door het Zorginstituut Nederland gewijzigd (of om in hun termen te blijven, verduidelijkt) omdat langzamerhand bekend was geworden dat er meerdere oorzaken waren van voetulcus. In deze 'verduidelijking', stelt het Zorginstituut Nederland dat: “de factoren die bepalend zijn voor het verhoogde risico op een voetulcus ook voorkomen bij andere aandoeningen dan diabetes mellitus. Daarnaast kunnen ze voorkomen als gevolg van medische behandelingen, bijvoorbeeld na een operatieve ingreep of als bijwerking van medicatie.”. Zo’n verduidelijking wordt tientallen keren per jaar gepubliceerd door het Zorginstituut en het woord verduidelijking moet je letterlijk nemen: het is een verduidelijking van een bestaande vergoedingsregel. En ze ging onmiddellijk in, zegt het Zorginstituut. Menzis denkt daar anders over en stelt dat einde zomer inging. En de NVvP (Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten) denkt dat deze verduidelijking pas op 1 januari 2023 is ingegaan.

Tegenstrijdigheden

Ook op inhoudelijk gebied zit dit dossier vol tegenstrijdigheden en het Zorginstituut, de zorgverzekeraars, zorgverleners en hun brancheorganisaties interpreteren deze maatregel allemaal anders. Zo schreef Provoet, de branchevereniging van pedicures, in een boze brief aan Menzis dat mensen met reumatoïde artritis buiten de boot vallen omdat bij hen geen risico is op voetulcus. Maar in bepaalde gevallen kan ook artritis een risico vormen voor voetulcus en als een pedicure symptomen ziet die daar op lijken, dan wordt de behandeling vergoedt uit het basispakket.

Voor Menzis was deze ‘verduidelijking’ dus de aanleiding om alle pedicurezorg uit de aanvullende verzekering te gooien. In hun ogen was de basisverzekering zo ruim geworden dat een aanvullende verzekering niet meer nodig was.

Voorbarig

Dat lijkt toch iets te voorbarig, want wat doe je met mensen met ingegroeide nagels, of een holvoet met alle kwalen van dien? Of met mensen die hun voeten niet zelf meer kunnen verzorgen, bijvoorbeeld vanwege reuma. Die worden niet voor niets door een pedicure geholpen en wat is er op tegen om die zorg op te nemen in je aanvullende pakket?

Menzis vond dat onnodig, maar is inmiddels dankzij Kassa van mening veranderd. En zal 2023 als een overgangsjaar behandelen en de vergoeding uit het aanvullende pakket herstellen. Dat is mooi, maar wat doe je met mensen zoals Dikkie, die vanwege de wijziging hun aanvullende pakket wel hebben opgezegd. Nu Menzis heeft besloten om de aanvullende verzekering voor voetzorg in 2023 weer te herstellen, valt Dikkie misschien wel buiten de boot want zij heeft in 2022 haar nieuwe polis al vastgelegd. En die mogen klanten slechts eens per jaar veranderen.