Grote kwaliteitsverschillen tussen VvE’s: VEH pleit voor strengere eisen en modelcontracten

15 jan. 2024 - 11:35

Wij weten hier alles van. Zo hadden wij een beheerder die ieder jaar facturen betaald van rond de 3000-4000 euro voor werk dat niet gedaan was. Nu hebben wij een kleine VvE en was ik daar heel precies op. Andere eigenaren dachten dat ze alleen hoefden te controleren of facturen betaald waren als ze in de kascie zaten. Toen een van onze leden een rechtszaak tegen een besluit bij de kantonrechter aan wilde spannen, zegde de beheerder de rechtsbijstandsverzekering van de VvE op. Dat heeft de VvE € 20.000,- gekost. Als je de beheerder aan wilt pakken, moet je dat met alle leden doen. Dat kregen we niet voor elkaar, zodat de beheerder hier mee weg kwam. Je staat als eigenaar in een VvE behoorlijk zwak door allerlei regeltjes en beheerders komen hier vaak mee weg. We hebben nu een andere beheerder, maar de oude is nog steeds bezig en ik hoor allerlei horrorverhalen over hem. Ook bij VvE-belang is hij bekend en ook bij de juristen van van Vliet-advocaten. Die staan steeds met hem voor de rechter en probeer maar eens te winnen van die man.Bijna onmogelijk, dus VvE's kost het veel geld en hij blijft binnenlopen. Ik snap niet dat er geen zwarte lijst is van dat soort beheerders.

1 Reactie