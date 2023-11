Grote gemeenten ervaren parkeerdruk: meer auto’s, minder parkeerplekken Gisteren • leestijd 2 minuten • 786 keer bekeken • bewaren

Iedereen herkent het wel. Het is tijd om de boodschappen te doen, maar eenmaal aangekomen bij de supermarkt zijn alle parkeerplekken bezet. Je blijft rondjes rijden in de hoop dat er iemand net wegrijdt. Maar dat gebeurt niet en dus moet je de auto een straat verderop zetten. In de meeste grote steden in Nederland zijn er te weinig parkeerplekken. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS bij de grootste 25 gemeenten.

Op 1 januari 2023 waren er volgens het CBS bijna 9 miljoen personenauto’s in Nederland. In de afgelopen vier jaar zijn er ruim 400.000 nieuwe auto’s bijgekomen. De gemeenten geven aan te kampen met een groeiende parkeerdruk. En die druk zal de komende tijd nog niet afnemen. Brancheorganisatie BOVAG verwacht dat er volgend jaar nog eens 360.000 nieuwe voertuigen geregistreerd gaan worden.

Steeds vaker betaald parkeren

De druk moet verminderd worden. Daarom kiezen veel van de 25 grootste gemeenten voor uitbreiding van de gebieden met betaald parkeren (ook in buitenwijken), of voor verhoging van de parkeertarieven. Maar in Rotterdam zorgt dat voor parkeeroverlast in wijken die naast een gebied liggen waar betaald parkeren van kracht is, legt planoloog Jeroen Niemans aan de NOS uit.

Daarom wil de gemeente Amersfoort overal betaald parkeren invoeren. Een aantal inwoners zijn het niet met de gemeenteraad eens. Zij mogen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen hun stem laten horen over het parkeerbeleid via een referendum.

Deelmobiliteit

Iets wat wel kan werken als oplossing is volgens Niemans deelmobiliteit. Met name auto’s, fietsen en bakfietsen kunnen volgens hem gedeeld worden door bewoners van een wijk. Maar dat is niet overal uitvoerbaar. Hij voegt daaraan toe dat een wijk in Utrecht geschikter is dan een dorp in Limburg. Daarbij is het makkelijker uitvoerbaar in nieuwbouwwijken in plaats van wijken uit de jaren ‘60 en ‘70, die zijn vaak ingericht op de auto.