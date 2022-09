Grootste stijging van huren sinds 2014

Huurders betaalden in juli gemiddeld 3 procent meer voor hun woning dan een jaar geleden. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de grootste jaarlijkse stijging sinds 2014.

Bewoners van een sociale huurwoning betaalden gemiddeld 2,6 procent meer. In de vrije sector zijn de huren met 3,8 procent gestegen.

Als een woning tussendoor van huurder verandert, mag de verhuurder ook een huurverhoging doorvoeren. Volgens het CBS was de in deze gevallen het afgelopen jaar het grootst. Woningen die tussen 1 juli 2021 en 1 juli 2022 van huurder wisselden, hadden dit jaar een huurprijs die gemiddeld 9,8 procent hoger lag dan een jaar geleden.

De Woonbond maakt zich zorgen over huurstijgingen. "Het is zorgwekkend, aangezien de hogere huur gepaard gaat met een hogere energierekening. Wonen wordt bij elkaar voor huurders dus rap duurder", aldus de belangenvereniging voor huurders.

De Woonbond wijst erop dat eerder met corporaties en minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) is afgesproken dat ruim 500.000 hurende huishoudens met een laag inkomen en hoge huur huurverlaging krijgen in 2024. Maar dat is volgens de huurdersbelangenvereniging niet voldoende. De bond wil dat de huren ook volgend jaar al omlaag gaan en de huurtoeslag stijgt. "Alle zeilen moeten bij om te zorgen dat huurders met een krappe beurs niet kopje onder gaan", zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels die ervoor pleit dat de huurverlaging ook voor de commerciële sector gaat gelden.