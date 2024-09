Grootste huurstijging in 30 jaar, Woonbond vreest voor 2025

Prijzen voor huurwoningen zijn in juli het hardst gestegen in meer dan 30 jaar tijd. Dat meldt het CBS. Mensen met een sociale huurwoning hebben de hoogste prijsverhoging gezien. De Woonbond vreest dat de prijs van sociale huurwoningen volgend jaar nog harder zal stijgen.

Vanaf 1 juli dit jaar mochten verhuurders in de sociale sector de huren tot 5,8 procent verhogen. Dit is hoger dan de afgelopen jaren en de belangrijkste reden voor de grote stijging, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. "Hiervoor waren huurstijgingen vaak aan de lage kant door de hoge inflatie, energieprijzen en de coronaperiode, zodat lage inkomens een hogere koopkracht hadden. Dit jaar is dat anders", legt hij uit. Mogelijk maken de huren volgens hem nu een inhaalslag. De regels gelden niet voor nieuwe huurcontracten.

De huurprijs van sociale huurwoningen zijn volgens het CBS het hardst gestegen. Woningcorporaties hebben 5,6 procent hogere huren gevraagd. Dat is bijna net zoveel als de maximale verhoging die de overheid heeft bepaald. Afgelopen jaren kregen huurders in de vrije sector juist de grootste prijsverhogingen. De overheid greep toen in met de wet betaalbare huur, waardoor huizen in het middensegment nu een maximale huurprijs hebben.