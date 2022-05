Groot datalek bij NWWI gedicht na alarm Consumentenbond

Het NWWI keurt rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs. Een onderzoeker van de Consumentenbond ontdekte dat de digitale beveiliging van de organisatie niet in orde was. Het lukte hem om toegang te krijgen tot de zogeheten broncode en logbestanden. Zo kwam hij onder meer aan wachtwoorden en internetadressen van banken en verzekeraars. Naast het lek in de beveiliging bleken veel pagina’s door Google geïndexeerd en dus vindbaar via de zoekmachine.