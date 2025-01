GroenLinks-PvdA wil goedkoop internetabonnement voor arme mensen Vandaag • leestijd 2 minuten • 1401 keer bekeken • bewaren

Tegenwoordig kun je niet meer zonder internet. In een sterk gedigitaliseerde samenleving heb je voor veel belangrijke zaken simpelweg een internetverbinding nodig. Maar een internetabonnement wordt steeds duurder, en voor arme mensen wordt het steeds lastiger te betalen. Daarom pleit GroenLinks-PvdA – naar Vlaams voorbeeld – voor een betaalbaar internetabonnement, speciaal voor minima.

Vandaag de dag betaal je voor een goedkoop internetabonnement met een snelheid van 100 Mbps gemiddeld 44 euro per maand. Voor de meeste mensen is dat snel genoeg.

Voor mensen in de bijstand is dat volgens GroenLinks-PvdA echter veel te duur. Kamerlid Barbara Kathmann vertelt: “Alles waar je tegenwoordig afhankelijk van bent, moet je online regelen. Of het nou gaat om zaken doen met de overheid of een afspraak maken bij de dokter.”

Abonnement voor minima van 16 euro per maand

GroenLinks-PvdA wil dat staatssecretaris Alexandra van Huffelen bij grote internetproviders zoals KPN, Odido en VodafoneZiggo gaat afdwingen om speciaal voor minima internetabonnementen aan te bieden voor een vast bedrag van 16 euro per maand. In Vlaanderen bestaat dat al. Grote internetaanbieders zijn daar wettelijk verplicht een abonnement aan te bieden voor 19 euro per maand.

“Moeilijk uitvoerbaar”

CDA-leider Henri Bontenbal vertelt in Goedemorgen Nederland dat het wat hem betreft verstandiger is om ervoor te zorgen dat mensen voldoende geld hebben om basisbehoeften zoals internet zelf te kunnen betalen. Ook vreest Bontenbal dat het systeem door het plan alleen maar complexer wordt.