Groene stroom gaat huishoudens veel geld kosten 25-03-2011 • leestijd 2 minuten • bewaren

Nederlandse huishoudens gaan op termijn jaarlijks honderden euro's meer betalen voor de energievoorziening, dat blijkt uit een nog vertrouwelijk conceptrapport, dat is opgesteld in opdracht van Energie Nederland. Deze pleiten voor een leveranciersverplichting, dat meldt de Volkskrant. Deze maatregel houdt in dat energieleveranciers een minimumpercentage in Nederland opgewekte groene stroom moet leveren.

Verplichte groene stroom

Deze verplichting zou hernieuwbare energie moeten stimuleren. Volgens Europese afspraken moet in 2020 35% procent van de aangeleverde stroom in Nederland duurzaam zijn (wind, zon en biomassa). Nu is het aandeel groene stroom nog maar 9%. Veel Nederlandse energiebedrijven, zoals de Nederlandse Energie Maatschappij halen hun stroom uit het buitenland en zullen dus na invoering van de verplichting op zoek moeten naar duurzame energie uit Nederland. Dit heeft als gevolg dat de prijs van groenestroomcertificaten, waarmee leveranciers zich kunnen verzekeren van het gewenste aandeel groene stroom, omhoogschieten.

Kolencentrales

Er schuilen ook grote gevaren achter deze aanpak, aldus de Volkskrant. Het Brits adviesbureau Frontier Economics wijst in een rapport erop dat hierdoor de goedkoopste vorm van groene stroom zal worden gestimuleerd (kolencentrales), waardoor veelbelovende lange-termijnprojecten worden vergeten, denk aan zonne-energie. De bijstook van biomassa (hout) in kolencentrales geldt namelijk als groene stroomvoorziening. Dit zou eigenaren, zoals Essent (RWE), Nuon (Vattenfall), Electrabel en Eon, in de hand spelen om deze centrales langer draaiende te houden. Edward Sigar, directeur van de Nederlandse vestiging van het Deense energiebedrijf Dong Energie: "De prijs die ze krijgen voor hun groenestroomcertificaten is in feite een subsidie voor kolencentrales. Zo worden die rendabeler". De biomassabijstook zal de te verwachten ontwikkeling zijn waarmee energiebedrijven het snelst aan hun verplichting kunnen voldoen. Omdat de vraag naar groene stroom hoog is en er maar een handjevol aanbieders zijn, zal de prijs voor certificaten omhoog gaan. Sigar vraagt zich af wie dat gaat betalen: "De burgers de helft en de industrie de helft zou je zeggen. Maar ik hoor de industrie al klagen over concurrentievervalsing. Dus die worden dan tegemoetgekomen met subsidies, waardoor de burgers misschien alle lasten moeten dragen. Honderden euro's per jaar".

CO2

Volgens de directeur van Dong Energy wordt er een verkeerde discussie gevoerd. "Maar het zou helemaal niet over zo'n percentage moeten gaan. Het zou moeten gaan over de CO2-reductie die je wilt bereiken. En of je die reduceert is maar de vraag (...) De CO2-winst die je boekt met biomassa wordt volledig tenietgedaan door die steenkool. Terwijl je wel kunt zeggen dat je 20 procent groene stroom produceert. Dat is toch merkwaardig?" De Volkskrant meldt dat het definitieve rapport van Energie Nederland volgende week wordt verwacht. Bron: de Volkskrant