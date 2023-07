Groeiend woningtekort wordt alleen maar groter door val kabinet

Nu het kabinet is gevallen vrezen huizenkopers, bouwbedrijven en corporaties dat de toch al stroeve woningbouw compleet stil gaat vullen nu het kabinet is gevallen. wetgeving die de huizenmarkt vlot moeten trekken blijft nu mogelijk op de plank liggen, schrijft Nu.nl .

Door een groot tekort aan huizen staat de woningmarkt flink onder druk. De verwachting is dat dit tekort de komende jaren alleen maar stijgt. Nieuwe huizen bouwen is daarom het devies. Maar dat wil niet vlotten, door knellende stikstofregels en gebrek aan geschikte locaties.

Dat kan de komende tijd nog erger worden, vreest onder meer Vereniging Eigen Huis (VEH). Het kabinet is nu demissionair, wat betekent dat het alleen lopende zaken mag afhandelen. Nieuwe wetten, zeker als er veel discussie over is, komen pas aan bod als er een nieuw kabinet zit. En dat is waarschijnlijk pas volgend jaar.