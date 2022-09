Groei in aantal afnemers bijstandsuitkering in 2020 14-01-2021 • leestijd 2 minuten • bewaren

Het aantal mensen in de bijstand is in de eerste helft van 2020 licht gestegen, ziet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Midden 2020 waren er bijna 28 bijstandgerechtigden per duizend inwoners.

Het CBS stelt dat hiermee sprake is van een trendbreuk, aangezien midden 2009 - kort na het begin van de kredietcrisis - bijna 22 op de duizend inwoners een bijstandsuitkering ontvingen. In de economische recessie die volgde nam dit aandeel toe tot ruim 30 per duizend inwoners in 2017. Daarna was er sprake van een aanhoudende daling, tot nu.

Doorgevoerde veranderingen in socialezekerheidsstelsel

Het CBS wijst er bij deze trendbreuk wel op dat er in de periode tussen 2009 en 2020 wel een aantal belangrijke veranderingen zijn doorgevoerd in het socialezekerheidsstelsel. Zo werd in 2015 de Participatiewet ingevoerd en werden aanpassingen gedaan in de Wajong en WSW. Hiermee is geregeld dat iedereen naar vermogen deelneemt aan de samenleving en zoveel als mogelijk in het eigen onderhoud voorziet. De wet geeft een aanvulling op het inkomen tot het sociaal minimum.

Bijstandsdichtheid onder vrouwen het hoogst

Uit de cijfers maakt het CBS op dat de bijstandsdichtheid onder vrouwen nog steeds het hoogst is. De lichte stijging in het aantal bijstandsafnemers in 2020 komt echter geheel voor rekening van mannen. Er was namelijk sprake van een stijging van 23,6 naar 24,2 bijstandgerechtigden per duizend inwoners. Dit aantal personen ging bij vrouwen in de bijstand fractioneel omlaag van 31,6 in 2019 naar 31,5 in 2020.

Vooral in grote steden veel bijstandsontvangers

In grote steden blijft de bijstandsdichtheid het hoogst, vooral in Rotterdam. Hier leeft 68 op de duizend inwoners van de bijstand. Daarnaast zijn er zeven andere gemeenten met gemiddeld meer dan 50 mensen per duizend inwoners in de bijstand, namelijk Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Enschede, Groningen, Heerlen en Leeuwarden. In Utrecht gaat het iets beter: daar zitten momenteel 34 op de duizend inwoners in de bijstand.

Bron: CBS, ANP