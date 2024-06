Greenchoice verhoogt terugleverkosten voor klanten met zonnepanelen theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 2 minuten • 608 keer bekeken • bewaren

Energieleverancier Greenchoice gaat de terugleverkosten voor klanten met zonnepanelen per direct verhogen. Feitelijk worden deze kosten voortaan op een andere manier in rekening gebracht, want voorheen zaten deze kosten verwerkt in het vastrecht. Wat betekent dit voor jou?

Voorheen werkte het als volgt bij Greenchoice. Klanten met zonnepanelen betaalden via een verhoogd vastrechttarief een vaste opslag per maand. Deze opslag was onafhankelijk van het aantal teruggeleverde kilowattuur (kWh).

Bovendien bleek dit een tijdelijke regeling te zijn. Voortaan zijn de terugleverkosten afhankelijk van het aantal teruggeleverde kilowattuur. De wijzigingen zijn ingegaan per 20 juni 2024.

Terugleverkosten: oude tarieven én nieuwe tarieven

Of je nu een variabel energiecontract had, een vast energiecontract met een looptijd van 1 jaar óf een vast contract met een looptijd van 2 of 3 jaar, klanten met zonnepanelen betaalden per maand 4,53 euro per maand aan extra vastrecht.

Dat gaat veranderen. Wie een variabel contract of een vast contract met een looptijd van 1 jaar heeft, gaat € 0,11616 per kilowattuur (kWh) betalen.

Klanten met een vast contract met een looptijd van 2 of 3 jaar gaan vanaf nu € 0,12705 per kilowattuur (kWh) betalen. Inderdaad: hoe langer de looptijd voor jouw contract, hoe meer je per teruggeleverde kilowattuur gaat betalen.

Voor wie geldt dit en wanneer gaat de wijziging in?

Alle klanten die vanaf nu een nieuw contract afsluiten, gaan terugleverkosten betalen op basis van de hierboven beschreven tarieven.

Voor klanten met een lopend variabel contract gaat de wijziging in per 1 augustus 2024.

Klanten met een lopend vast contract betalen terugleverkosten via het verhoogde vastrecht tot het einde van hun huidige contract. Bij een eventuele vernieuwing van het contract gelden de nieuwe voorwaarden.

Terugleververgoeding gaat óók omhoog

Niet alleen is er sprake van terugleverkosten, ook de terugleververgoeding gaat omhoog, en wel van 5 cent per kilowattuur (kWh) naar 14,5 cent per kilowattuur (kWh).

Dat lijkt weliswaar goed nieuws, maar wordt teniet gedaan door de invoer van terugleverkosten. Het nettobedrag per teruggeleverde kilowattuur daalt gemiddeld naar 1,8 tot 2,9 cent per kWh.

Rekenvoorbeeld

Stel, een huishouden met acht zonnepanelen levert per jaar 1800 kWh terug aan het net. In de nieuwe situatie betalen ze bij Greenchoice het volgende:

Vast contract met een looptijd van 1 jaar

1800 kWh x 0,11616 = € 209,09 aan terugleverkosten per jaar.

Vast contract met een looptijd van 2-3 jaar

1800 kWh x 0,12705 = € 228,69 aan terugleverkosten per jaar