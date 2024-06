Gratis herinnering bij onbetaalde verkeersboete? Deel Kamer is voor

De vier fracties stellen in hun motie dat er verschillende redenen kunnen zijn waarom verkeersboetes niet op tijd worden betaald, maar dat de forse verhogingen mensen in de problemen kunnen brengen. Ze willen ook dat de aanmaningskosten in lijn worden gebracht met die van andere overtredingen. Het CJIB geeft aan dat deze kosten in eerste instantie vaak 20 euro bedragen, en daarna 20 procent van de boete.