Gourmetten met kerst? Zo krijg je de geur uit je huis

© Cristiano Betta (via Wikimedia Commons)

Veel Nederlanders gaan met de feestdagen gourmetten. En of je het nou oprecht leuk vindt of dat je eigenlijk denkt 'van mij hoeft het niet zo', het is wel makkelijk met grotere gezelschappen, zeker als er kinderen bij zijn. Maar er is wel een nadeel: de geur die na afloop in je woning blijft hangen. Wat doe je eraan?

Zo'n grillplaat op tafel waar iedereen zo nu en dan iets op legt, veel mensen vinden het best een gezellig gebeuren en associëren het met kerst. Er komen echter wel sterke etensgeuren vrij, geuren die je na afloop van het diner liever zo snel mogelijk uit huis hebt. Hieronder delen we een aantal tips.

Tip 1: Ventileren en de afzuigkap gebruiken

Een goede manier om geurvorming zo min mogelijk kans te geven, is door goed te ventileren. Als je een afzuigkap hebt, zet 'm dan vooral aan. Je kunt ook twee ramen tegen elkaar openzetten om de doorstroom van verse lucht te garanderen. Deze kerst worden relatief hoge temperaturen voorspeld, dus dat kan best zonder dat je in een dikke winterjas moet plaatsnemen achter het gourmetstel.

Tip 2: Koffie, azijn en/of citroen

Een eigenschap van koffiebonen is dat ze goed helpen om geuren te neutraliseren. Je kunt na afloop van het etentje een handje koffiebonen op een theedoek leggen op de plek waar het gourmetstel heeft gestaan. De koffiegeur zal al snel overheersen. Verse koffie zetten kan daarnaast ook, en een tip die je ook weleens leest, is om vers gezette koffie in een steelpannetje te doen en dat op een heel laag vuurtje te laten pruttelen. Uiteraard is deze tip alleen relevant als je de geur van koffie kunt waarderen.

Azijn is ook een middel dat goed helpt om bepaalde geurtjes uit huis te verwijderen. Het probleem van azijn is echter dat het best sterk ruikt. Je kunt azijn op twee manieren gebruiken: een schaaltje met een laagje azijn doet al wonderen, maar je kunt ook wat azijn verwarmen in een steelpannetje op een laag vuurtje.

Dan citroen. Als je azijn te sterk vindt ruiken, kun je een pannetje water opzetten met daarin een paar dunne schijfjes citroen. Ook daarmee ga je de geur succesvol te lijf.

Tip 3: Wacht niet te lang met schoonmaken

Niemand heeft zin om na het eten direct te beginnen met de afwas. Toch is het verstandig om daar niet al te lang mee te wachten. Als je de pan de hele nacht laat staan, geef je de etenslucht veel meer kans om zich te verspreiden.

Bovendien gaat het schoonmaken sneller als de resten niet zijn aangekoekt, dus je kunt beter even kort wachten tot de pan voldoende is afgekoeld voordat je 'm schoonmaakt.

Tip 4: Geurkaarsen of -stokjes

Sommigen kunnen niet zo goed tegen de soms wat zoetige, weeïge lucht, maar als jij tot de categorie mensen behoort die geen moeite heeft met geurkaarsen, kun je overwegen om er eentje te branden na het eten.