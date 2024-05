Google lanceert AI-update voor zoekmachine

Deze nieuwe functie, genaamd AI Overviews, wordt deze week gelanceerd in de Verenigde Staten en zal binnenkort ook beschikbaar zijn in andere landen. Achter de technologie van de update zit Gemini, het AI-taalmodel van Google. "Er is zoveel innovatie gaande op het gebied van zoeken", verklaarde CEO Sundar Pichai tijdens de presentatie. "Dankzij Gemini kunnen we een veel krachtigere zoekervaring creëren." ANP