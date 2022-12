Glastuinbouwbedrijven: mogelijk tekorten aan producten

Al weken lopen de gasprijzen op. Dat raakt veel consumenten in directe zin. Ook glastuinbouwbedrijven trekken nu aan de bel, want mogelijk leiden de hoge gasprijzen ook tot legere schappen in de supermarkt.

Glastuinbouw Nederland heeft eerder al aangegeven dat er sprake is van een ‘energiecrisis’. Daarbij benoemt de organisatie dat die crisis kan leiden tot het omvallen van glastuinbouwbedrijven. In welke mate dat gebeurt, hangt volgens Formsma af van hoelang de huidige energiecontracten nog vastliggen. Het is daarom moeilijk in te schatten bij welke gewassen tekorten gaan optreden.