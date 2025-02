Gezond eten helpt bij het voorkomen van een tweede hartinfarct Vandaag • leestijd 2 minuten • 2886 keer bekeken • bewaren

Na het overleven van een hartaanval worden vaak verschillende medicijnen voorgeschreven. Dit is belangrijk, maar ook gezond eten helpt tegen een dreigend tweede infarct, blijkt uit nieuw onderzoek van de Wageningen University & Research waar Trouw over bericht.

Vier jaar lang bestudeerde voedingswetenschapper Esther Cruijsen (29) de medische data van mensen die met hartproblemen in het ziekenhuis belandden. En belangrijk: er ook weer uitkwamen. "Die groep groeit", vertelt ze. "Acute hulpverlening is steeds beter, een hartinfarct is voor velen niet het einde."

Niet alleen medicatie helpt

Het is volgens Cruijsen eerder een nieuw begin. Na een hartinfarct gaat de pillendoos van artsen open, allerlei medicatie moet het levensperspectief van de patiënt oplappen. Zo wordt het verhoogde risico op een tweede infarct en vroegtijdig sterven gedempt. "Een belangrijk inzicht is dat gezonde voeding en leefstijl daaraan flink bijdraagt", zegt Cruijsen.

Veel groente en fruit, minderen met rood en bewerkt vlees

Analyses, grafieken en onderzoek over tienduizenden hartpatiënten laten zien: veel groente, fruit, peulvruchten en volkoren granen eten houdt de patiënt na een infarct beter op de been. Minderen met rood en bewerkt vlees, zout en suikers eten helpt ook.

Zo'n gezonder voedingspatroon, beschrijft Cruijsen in haar onderzoek, krikt de levensverwachting op. Ze keek daarbij naar de gunstige effecten van voeding, rekening houdend met geslacht, leeftijd, medicatie, alcohol en roken. "Zeker na een hartinfarct is gezonder eten zinvol, het is nooit te laat", vat ze haar conclusie samen.

Het is volgens Cruijsens geen ramp om af en toe iets ongezonds te eten: "Af en toe een stuk taart eten of zo is gewoon normaal. Anders houden mensen het ook niet vol. Waar het om gaat, is een gebalanceerd voedingspatroon."