Gevaarlijke airco, bouwlamp of schommel 'gewoon' verkoopbaar via Amazon en Bol.com

Uit onderzoek van de Consumentenbond is gebleken dat het relatief makkelijk is om onveilige producten aan te bieden op webshops Bol.com en Amazon.nl. De Consumentenbond deed dit onderzoek om te zien hoe goed de verkoopplatforms het aanbod van externe verkopers controleren. Onder meer een brandgevaarlijke mobiele airco en een ondeugdelijke bouwlamp konden 'gewoon' te koop worden gezet.

Het gaat bijvoorbeeld om een brandgevaarlijke mobiele airco, een kinderschommel die als onveilig is bestempeld en een bouwlamp waarvan bekend is dat die niet deugt en gevaarlijk kan zijn. Zeven van de betreffende producten konden uiteindelijk gewoon op Bol.com worden aangeboden. Bij Amazon.nl kwamen acht producten door de controle.

Volgens de Consumentenbond wisten de onderzoekers de controles met simpele trucs te omzeilen. Ze veranderden bijvoorbeeld bepaalde productcodes. "Het is schrikbarend dat het zo simpel is om de controlesystemen van deze grote verkoopplatforms om de tuin te leiden", zegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar. "We zijn vooral geschrokken van het feit dat producten die geregistreerd staan als gevaarlijk, zo makkelijk op die websites terechtkomen. Dat roept om actie. De controle moet sterk verbeteren."



Bol.com benadrukt in een reactie 52.000 lokale verkooppartners te hebben. "De kwaliteit van de artikelen is het bestaansrecht van ons platform en een team van tientallen mensen werkt hier dagelijks aan. Bewust "fout" assortiment online plaatsen, zoals door de Consumentenbond als test uitgezet, is niet de regel", zegt een woordvoerster. "Wij gaan uit van vertrouwen in onze samenwerking met lokale verkooppartners."