Gepensioneerd? Dit worden per 1 januari 2025 de AOW-bedragen • Vandaag • leestijd 3 minuten

Het jaar 2024 zit er bijna op. Deze week heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gedeeld welke AOW-bedragen per 1 januari 2025 van toepassing zijn. Ben je gepensioneerd? Dan zijn dit de bedragen waar je met ingang van 2025 recht op hebt. Om hoeveel geld gaat het? Wat krijg je bruto, en hoeveel houd je netto over?

Om de ontwikkeling goed te kunnen toelichten, beginnen we met de huidige AOW-bedragen.

Hoe hoog zijn de huidige AOW-bedragen?

De huidige AOW-bedragen gelden sinds 1 juli 2024. Dat komt doordat de Sociale Verzekeringsbank de tarieven één keer per half jaar herziet, oftewel de halfjaarlijkse indexatie. Om die reden wordt de volgende wijziging van kracht per 1 januari 2025. En ook per 1 juli 2025 zal er weer wat veranderen.

De indexatie van de AOW geschiedt op basis van de ontwikkeling van het minimumloon. Stijgt het minimumloon relatief veel? Dan zal óók de AOW met ongeveer hetzelfde percentage meestijgen. En stijgt het minimumloon nauwelijks? Dan zal min of meer hetzelfde gelden voor de AOW.

Het wettelijk minimumloon stijgt op 1 januari 2025 van 13,68 euro bruto per uur naar 14,06 euro bruto per uur. Dat is een stijging van 2,7 procent. De AOW zal met een vergelijkbaar – maar niet volledig gelijk – percentage meestijgen.

AOW-bedragen sinds 1 juli 2024 - Alleenstaande AOW-ontvangers

Wie alleen woont – dus zonder geregistreerd partner – krijgt sinds 1 juli 2024 een maandelijkse AOW van 1.569,75 euro. Dat bedrag is bruto.

Het netto AOW-bedrag dat je daarvan overhoudt, is 1.486,24 euro per maand. Dat is mét loonheffingskorting. Zonder loonheffingskorting houd je 1.187,66 euro per maand over.

Bij de AOW hoort ook vakantiegeld. Per maand gaat dat om een bruto bedrag van 78,34 euro. Dit potje wordt uitgekeerd in de maand mei. De eerstvolgende betaling is dan ook in mei 2025.

Noot: In een eerdere versie van dit artikel stonden onder dit kopje per abuis de bedragen van 2025 vermeld. Dit is inmiddels gecorrigeerd.

AOW-bedragen sinds 1 juli 2024 - Gehuwde/samenwonende AOW-ontvangers

Mensen die samenwonen en/of getrouwd zijn, krijgen sinds 1 juli 2024 een maandelijkse AOW van 1.067,47 euro. Dat bedrag is bruto én per persoon.

Dit koppel houdt mét loonheffingskorting een netto AOW-bedrag van 1.010,69 euro per maand over. Zonder loonheffingskorting is dat 807,36 euro. Ook deze bedragen gelden per persoon.

Het vakantiegeld bedraagt 55,96 euro bruto per persoon per maand, en ook dit potje wordt uitgekeerd in de maand mei.

Hoe hoog worden de AOW-bedragen per 1 januari 2025?

Nu de huidige AOW-bedragen duidelijk zijn, wordt het tijd voor de volgende vraag. Wat verandert er eigenlijk aan de hoogte van de huidige AOW-bedragen met ingang van 1 januari 2025?

Daar gaan we het nu over hebben.

AOW-bedragen vanaf 1 januari 2025 - Alleenstaande AOW-ontvangers

Woon je alleen? Dan stijgt je bruto maandelijkse AOW-bedrag op 1 januari 2025 naar 1.580,92 euro. Daar houd je – met loonheffingskorting – netto 1.497,77 euro per maand aan over. Zonder loonheffingskorting gaat dat om een netto maandbedrag van 1.214,77 euro.

Het maandelijkse vakantiegeld stijgt naar verhouding flink, want het nieuwe bruto maandbedrag dat je opbouwt aan vakantiegeld, wordt 102,46 euro.

AOW-bedragen vanaf 1 januari 2025 - Gehuwde/samenwonende AOW-ontvangers

Mensen die samenwonen en/of getrouwd zijn, krijgen vanaf 1 januari 2025 een bruto AOW-bedrag van 1.081,50 euro. Met loonheffingskorting gaat dat om een netto maandbedrag van 1.024,62 euro. Zonder loonheffingskorting bedraagt het maandelijkse bedrag netto 831,12 euro. Deze bedragen gelden per persoon.

Het vakantiegeld wordt per 1 januari 2025 een maandbedrag van 73,18 euro bruto. Ook dit geldt uiteraard per persoon.

Betaaldata: wanneer wordt de AOW uitbetaald?

De laatste AOW-betaling van dit jaar vindt plaats op donderdag 19 december. De eerste betaaldatum van het nieuwe jaar – en dus de nieuwe bedragen – vindt plaats op donderdag 23 januari 2025.

Alle betaaldata van 2025 op een rij:

23 januari

24 februari

24 maart

23 april

22 mei (met vakantiegeld)

23 juni

23 juli

21 augustus

23 september

23 oktober

24 november

22 december

Meer informatie lees je op de website van de Sociale Verzekeringsbank.