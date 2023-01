Gemeenten te streng voor lage inkomens over gemeentelijke belastingen

25 jan. 2023 - 9:24

Waar ik mij erg aan stoorde was afgelopen zaterdag, 21 januari, had Amber het over een klein pensioen van € 25.000 bruto. Weet zij wel dat dat voor de meesten heel veel is. In de bouw is een pensioen van ±€ 5500 br per jaar normaal. Het is erg pijnlijk zo'n opmerking te horen. Dat zorgt er voor dat de mensen denken dat gepensioneerden een giga inkomen hebben. Zo'n pensioen is van iemand die altijd veel heeft verdiend. Iemand met een normaal, modaal, loon , zal nooit zoveel pensioen ontvangen. Eens ongelijk, op oudere leeftijd nog steeds.