Gembershot voor de weerstand: gezond of een onzinnige marketingtruc?

Kassa heeft zes varianten gembershots gekocht. In alle gevallen bestaan deze gembershots hoofdzakelijk uit een mengsel van appelsap, gembersap en citroensap, al varieert de mengverhouding per product. Varianten met afwijkende (fruit)smaken hebben we buiten beschouwing gelaten. Van alle zes varianten is appelsap het grootste bestanddeel met een aandeel van 60% tot wel 86% van het geheel.



We hebben gembershots van het huismerk van vier grote Nederlandse supermarktketens gekocht, namelijk die van Albert Heijn, Jumbo, Lidl en de Plus. Daarnaast hebben we gembershots gekocht van twee A-merken die in meerdere supermarkten te koop zijn, namelijk die van Innocent Drinks (onderdeel van The Coca-Cola Company) en Healthy People (onderdeel van Riedel B.V.).



Hieronder zie je een opsomming van de ingrediënten, de mengverhouding, de prijs per eenheid, de omgerekende literprijs én het suikergehalte (in alle gevallen van nature aanwezige suikers). Dit alles onder het mom van 'weet wat je koopt, wat erin zit én wat je ervoor betaalt'.



HUISMERKEN



1) Albert Heijn – AH Ginger Power

Ingrediënten: 65% appelsap, 10% citroensap, 25% gembersap

Prijs per eenheid: EUR 1,09 per flesje van 125 ml

Prijs per liter: EUR 8,72

Suikergehalte: 7,7 gram suiker per 100 ml



NB: Albert Heijn heeft óók een milde variant gembershot in het eigen huismerk-assortiment, namelijk AH Gember Shot Mild. Deze is alléén te koop in een (voordeel)verpakking met een inhoud van 500 ml met daarin 73% appelsap, 5% limoensap, 20% gembersap en een niet-gespecificeerde hoeveelheid citroensap. Dit zal waarschijnlijk het resterende percentage zijn om tot een afgerond totaal van 100% te komen, namelijk 2%. Deze fles kost EUR 2,99 per fles van 500 ml, oftewel EUR 5,98 per liter. Er zit 7,8 gram suiker in per 100 ml. Deze gembershot is niet te zien in de reportage, maar noemen we hier wél in het kader van volledigheid en om duidelijk te maken dat AH meer dan één variant gembershot in het huismerk-assortiment heeft.



2) Jumbo – Jumbo Shot Gember, Appel & Citroen

Ingrediënten: 83% appelsap, 8% citroensap, 9% gembersap

Prijs per eenheid: EUR 1,00 per flesje van 125 ml

Prijs per liter: EUR 8,00

Suikergehalte: 9,4 gram suiker per 100 ml



3) Lidl – Chef Select Ginger Shot

Ingrediënten: 86% appelsap, 6% citroensap, 8% gembersap

Prijs per eenheid: EUR 1,19 per flesje van 125 ml

Prijs per liter: EUR 9,25

Suikergehalte: 9,7 gram suiker per 100 ml



4) Plus – Gembershot Mild Appel

Ingrediënten: 83% appelsap, 8% citroensap, 9% gembersap

Prijs per eenheid: EUR 1,09 per flesje van 125 ml

Prijs per liter: EUR 8,72

Suikergehalte: 9,4 gram suiker per 100 ml



NB: Plus heeft hiernaast óók een niet-milde variant gembershot in het eigen huismerk-assortiment, namelijk Gembershot Appel (dus zonder toevoeging 'Mild'). Deze zit in een flesje van 60 ml met daarin 65% appelsap, 10% citroensap en 25% gembersap. Deze kost EUR 1,99 per flesje, oftewel EUR 33,17 per liter. Per 100 ml zit er in deze variant 7,6 gram suiker. Ook deze gembershot is niet te zien in de reportage, maar we noemen 'm hier toch om duidelijk te maken dat er bij Plus óók een reguliere, 'niet-milde' variant te koop is waar naar verhouding meer gembersap en minder appelsap in zit. Deze 'reguliere' variant is per liter echter wel bijna vier keer zo duur als de milde variant.



A-MERKEN



5) Innocent – Immunity Shot Ginger Extra Hot

Ingrediënten: 60% appelsap, 10% citroensap, 30% gembersap, vitamine C en D

Prijs per eenheid: EUR 2,19 per flesje van 80 ml

Prijs per liter: EUR 27,38

Suikergehalte: 6,5 gram suiker per 100 ml



NB: Deze gembershot van Innocent hebben we in de eerste helft van januari 2025 gekocht bij Albert Heijn. De prijs bij Albert Heijn is sindsdien echter verhoogd van EUR 2,19 per flesje van 80 ml naar EUR 2,29 per flesje van 80 ml (nieuwe literprijs: EUR 28,63). Hetzelfde product is echter óók verkrijgbaar in een voordeelverpakking met een inhoud van 500ml. Deze fles kost EUR 5,99 (literprijs EUR 11,98).



6) Healthy People – Energy Gember, appel & citroen

Ingrediënten: 71% appelsap, 4% citroensap, 25% gembersap, vitamine B1, B3 en C

Prijs per eenheid: EUR 2,09 per flesje van 60 ml

Prijs per liter: EUR 34,83

Suikergehalte: 8,3 gram suiker per 100 ml



NB: Deze gembershot van Healthy People hebben we in de eerste helft van januari 2025 gekocht bij Albert Heijn. Een woordvoerder van fabrikant Riedel – waar Healthy People onder valt – heeft ons desgevraagd bevestigd dat dit artikel binnenkort uit het assortiment wordt gehaald.