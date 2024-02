Geldautomaten van Geldmaat zijn vaker buiten gebruik dan afgesproken theme-icon Geld • 23-02-2024 • leestijd 2 minuten • 482 keer bekeken • bewaren

Geldautomaten van Geldmaat kampen vaker met een storing of zijn om een andere reden vaker buiten gebruik dan met de banken is afgesproken. Door storingen of onderhoud kunnen mensen soms geen geld uit de muur halen of geld storten.

Volgens de norm die banken hebben afgesproken mag slechts bij één op de 40 automaten een storing zijn. Geldmaat, het bedrijf dat het beheer en onderhoud van de automaten regelt voor de grote banken in Nederland, haalt deze norm al sinds het eind van de zomer niet. Vorig jaar was er gemiddeld bij één op de 25 automaten een storing.

“Niet snel oplossing beschikbaar”

Geldmaat erkent de problemen. "2023 heeft laten zien dat een technisch mankement in de automaten waarvoor niet snel een oplossing beschikbaar kwam, grote impact heeft gehad op de beschikbaarheidscijfers voor zowel opnemen als onverpakt storten van biljetten", vertelt de organisatie aan de NOS.

In het najaar kwam al naar buiten dat Geldmaat kampte met een lange levertijd voor een onderdeel van de automaten waarmee zowel geld opgenomen als gestort kan worden. Maar volgens Geldmaat spelen ook andere oorzaken.

Automaten aan vervanging toe

De organisatie heeft de automaten vanaf 2019 van de banken overgenomen. Een fors deel ervan is inmiddels aan vervanging toe. Als een automaat wordt vervangen, is die enkele dagen niet beschikbaar. Geldmaat heeft daarnaast last van de krappe arbeidsmarkt. Daardoor is het moeilijk om snel extra personeel in te zetten als dat opeens nodig is.

Volgens Geldmaat is er in de laatste weken wel verbetering zichtbaar. De cijfers over januari, en dan met name de laatste drie weken van januari, zien er al wat beter uit dan die over 2023.

“Gebruik automaten zorgvuldig”