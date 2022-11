Geld besparen? Steeds meer mensen doen dat met slimme thermostaat

Het aantal Nederlanders met een slimme thermostaat is dit jaar flink gestegen, stelt marktonderzoeker Multiscope . Inmiddels heeft een kwart van de huishoudens zo'n apparaat. Doel van de aanschaf is om te besparen op de energierekening, geeft het merendeel van de mensen aan. Multiscope ondervroeg voor het onderzoek bijna 5000 Nederlanders.

In 2021 had nog 19 procent van de huishoudens een slimme thermostaat. Het aantal huishoudens met zo'n apparaat is dus met een derde gegroeid. In totaal zijn er twee miljoen slimme thermostaten in Nederland.