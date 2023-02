Gekkekoeienziekte: "Stoppen met eten rundvlees is niet nodig"

Er is ook een andere variant van de ziekte, ook wel de 'klassieke' variant genoemd, die wel gevaarlijk is. Deze kan worden overgebracht door voer waar dierlijke eiwitten in zitten die besmet zijn met de ziekte. Als de koe deze variant had gehad, betekende dat mogelijk dat er toch zulk (besmet) voedsel in omloop zou zijn, beaamt een woordvoerster van Wageningen Bioveterinary Research. Dan hadden veel mensen in contact kunnen komen met besmet vlees. Het geven van voer met materiaal van zoogdieren ('diermeel') aan vee is verboden in Nederland.