'Gehandicapten en zieken extra de pineut' 15-09-2009

Chronisch zieken en gehandicapten, jonger dan 65 jaar, zullen er 0,5 tot 1,5 procent extra op achteruitgaan in het komende jaar. Dat voorspelt de CG-Raad, de organisatie die opkomt voor gehandicapten en chronisch zieken.

Volgens de belangenorganisatie moeten de twee groepen ook rekening houden met minder huur- en zorgtoeslag. Naar schatting zijn er in Nederland enkele hondderdduizenden mensen gehandicapt dan wel blijvend ziek en jonger dan 65. De gedupeerden zijn, volgens de raad, mensen met een WAO-uitkering of een zogenoemde Wajong-uitkering, bestemd voor arbeidsongeschikte jongeren. Ook zouden gehandicapten en chronisch zieken met een inkomen dat lager is dan modaal onder de groep gedupeerden vallen.

De CG-Raad roept ministers en Kamerleden op de zieken en gehandicapten te ontzien.

Bron: ANP