Gehakt met minder vlees? Supermarkten wagen zich aan duurzamere gehaktmix

Een hoofdmaaltijd zonder vlees? Veel Nederlanders kunnen het zich nauwelijks voorstellen. Bijna een derde (31 procent) at nog nooit een vegetarische hoofdmaaltijd, blijkt uit recente cijfers van het CBS . Het ouderwetse avg’tje, een maaltijd bestaande uit aardappelen, vlees en groenten, is dagelijkse kost.Toch is vaker kiezen voor een vegetarische hoofdmaaltijd geen slecht plan als de toekomst van de planeet je aan het hart gaat. Je hebt het vast weleens gehoord: de impact van vleesconsumptie op het klimaat en onze leefomgeving is aanzienlijk. Hoe komt dat?met name rundvlees is een bron van broeikasgassen. Runderen stoten tijdens het spijsverteren methaan uit. Dat is een nog veel schadelijker broeikasgas dan CO2. Daarnaast produceren koeien en ander vee mest, waaruit onder andere lachgas vrijkomt. Dit draagt bij aan de opwarming van de aarde.er is veel water nodig voor de productie van biefstukjes, hamburgers, gehakt en ander vlees. De dieren moeten drinken en voor het telen van gewassen voor veevoer is ook veel water nodig. Watertekorten worden wereldwijd steeds nijpender. De vleesconsumptie draagt hier dus aan bij.voor de vleesconsumptie moet vee worden gehouden en gewassen worden geteeld voor het veevoer. Dit vergt grote hoeveelheden land wereldwijd. Bos en natuur moeten plaatsmaken voor akkers en weilanden. Bomen spelen een cruciale rol in het opnemen van CO2 uit de atmosfeer. Hoe meer bos er verdwijnt, hoe harder de klimaatverandering gaat. Dit heeft eveneens een negatieve impact op talloze planten- en diersoorten. Ook in Nederland neemt de biodiversiteit sterk af.Kortom: de vleesproductie is een belangrijke factor in de klimaatverandering en afname van biodiversiteit. Eet je graag vlees? Dan is bewust minderen een goed idee voor behoud van een leefbare planeet. In de supermarkt is er een ruime keuze aan vleesvervangers. Ook met het consumeren van hybride vlees, draag je een klein steentje bij.