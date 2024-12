Geen Noodfonds Energie meer voor huishoudens met weinig geld theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 2 minuten • 855 keer bekeken • bewaren

Het Tijdelijk Noodfonds Energie stopt. In 2025 kunnen tienduizenden huishoudens met lage inkomens geen hulp meer krijgen om hun hoge energiekosten te betalen.

De betrokken partijen konden het niet eens worden over de financiering van het fonds, blijkt uit een Kamerbrief van staatssecretaris Jurgen Nobel (Sociale Zaken). Het kabinet had al 60 miljoen euro gereserveerd om het fonds in 2025 voort te zetten, maar de benodigde bijdrage vanuit het bedrijfsleven bleef volgens de staatssecretaris uit.

Het Noodfonds Energie zegt in een reactie het "zeer spijtig" te vinden dat "de gereserveerde 60 miljoen euro nu niet specifiek voor kwetsbare huishoudens kan worden ingezet, zoals de afgelopen twee jaar is gedaan. We stonden klaar om deze steun te verlenen en niets stond ons in de weg om dat ook weer te doen".

"Neem contact op met Geldfit voor tips en hulp bij jouw financiële situatie via Geldfit.nl", raadt het Noodfonds mensen nu aan.

Energiebedrijven spreken spijt uit

Het ministerie heeft volgens Nobel "constructieve gesprekken" gevoerd met private partijen, zoals energiebedrijven en banken. "Alle betrokken partijen onderschrijven het belang van het ondersteunen van huishoudens op de energierekening en structurele verlichting via verduurzaming", verzekerde de bewindsman. Maar dat heeft niet geleid tot "voldoende gezamenlijke financiering" om dat te betalen, zoals in 2023 en 2024.

Energieleverancier Eneco noemt het jammer dat het niet is gelukt om tot nieuwe afspraken over een noodfonds te komen. "Ondanks de afspraak van verleden jaar dat armoedebestrijding een publieke taak is en geen private taak, hebben we geld toegezegd. Maar het is helaas niet gelukt", zei een woordvoerder.

De energieleverancier zei te hopen dat in de toekomst toch weer een vorm van energiesteun voor armere huishoudens mogelijk is en de achterliggende kennis bij de uitvoeringsorganisatie voor het noodfonds niet verloren gaat.

Branchegenoot Vattenfall noemde het "zeer spijtig dat het de overheid samen met alle betrokken partijen helaas niet is gelukt om het noodfonds in 2025 voort te zetten, ondanks de toegezegde miljoenensteun van energiebedrijven".