'Geen goed beleid voor gebruik bodycams' 22-05-2017

De politie heeft geen goed doordacht beleid voorhanden voor het gebruik van bodycams. Dat zegt de organisatie Bits of Freedom maandag naar aanleiding van de testen met de cameraatjes op het lichaam die de politie in Amsterdam de komende twee jaar gaat doen.

Zelf bepalen

Agenten mogen zelf bepalen wanneer een bodycam kan worden aangezet, en dat kan volgens Bits of Freedom tot problemen leiden. ,,Agenten kunnen nu zelf kiezen, maar de kans is dan groot dat er van belangrijke momenten geen beelden zijn omdat de bodycam te laat wordt aangezet. Ook zullen agenten hier voorzichtig mee zijn omdat ze niet willen dat beelden tegen hen kunnen worden gebruikt'', zei een woordvoerder van de organisatie die zich inzet voor vrijheid en privacy op internet tegen het Radio 1 Journaal.

Geen wetenschappelijk bewijs

De politie stelt dat door het inzetten van de bodycams het geweld afneemt, maar volgens Bits of Freedom is hier geen wetenschappelijk bewijs voor. ,,Dit is nooit onderzocht. Maar het is juist voor burger en agent belangrijk dat er zorgvuldig mee om wordt gegaan.'' ANP