Geen contant geld uit de muur? Geldmaat heeft te vaak storingen • 20-10-2023

© Afbeelding links: Donald Trung Quoc Don (via Wikimedia Commons)

Je wilt even wat contant geld uit de muur trekken, maar de geldautomaat heeft een storing. Herkenbaar? Vorige maand was ruim één op de twintig automaten van Geldmaat wegens een storing buiten gebruik. En dat is veel vaker dan de banken hadden beloofd. In welke provincie is de kans het grootst dat je een kapotte Geldmaat treft?

Dat blijkt uit onderzoek van de NOS in samenwerking met regionale omroepen. Maar liefst 5,7 procent van alle geldautomaten van Geldmaat – een initiatief van de drie grote banken ABN AMRO, ING en de Rabobank – deed het vorige maand niet in verband met storingen.

Meer geldautomaten buiten gebruik dan de norm voorschrijft

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud van de automaten van Geldmaat erkent de problemen en geeft aan dat het moeilijk wordt om de norm die de banken gezamenlijk hebben afgesproken dit jaar te behalen. Vorig jaar is dit ook niet gelukt.

Deze norm schrijft namelijk voor dat van alle geldautomaten er gemiddeld niet meer dan 2,5 procent buiten werking mag zijn. Is er geen andere geldautomaat in de buurt? Dan wordt de norm nog strenger en geldt dat maximaal 2 procent van de automaten tijdelijk buiten gebruik mag zijn.

Woordvoerder Peggy Corstens van Geldmaat geeft aan dat de storingen voornamelijk worden veroorzaakt door een gebrek aan onderdelen en zegt: "We worden geconfronteerd met situaties die we niet zagen aankomen. De praktijk is weerbarstig".

In september waren er volgens haar extra veel storingen omdat er problemen waren met één specifiek onderdeel van sommige automaten. Omdat dat onderdeel moeilijk te krijgen was en er sprake was van lange levertijden, duurden storingen langer dan gewenst. De hoop is dat de problemen binnen enkele weken zijn opgelost.

Het ministerie van Financiën betreurt de gang van zaken en werkt aan een wet die banken dwingt om geldautomaten beter beschikbaar te maken.

In welke provincie zijn de meeste storingen?

In de inventarisatie van de NOS zijn er 6.695 storingen geregistreerd. 700 daarvan duurden langer dan 24 uur. In totaal zijn er 3.476 geldautomaten van Geldmaat geturfd en daarvan waren er zo'n duizend storingsvrij.

De automaten zijn vervolgens uitgesplitst naar provincie, en per provincie is bekeken hoeveel procent van de aanwezige geldautomaten last had van een storing. Wat opvalt is dat er best forse verschillen zijn tussen de provincies.

In Limburg, Zuid-Holland en Noord-Brabant zijn procentueel de meeste storingen gemeld. In Flevoland, Friesland en Groningen gaat het relatief vaak goed. Per provincie zijn de resultaten als volgt, tussen haakjes staat het in die provincie aanwezige aantal automaten van Geldmaat:

Limburg (231) – Storingspercentage is 7,52% Zuid-Holland (661) – Storingepercentage is 6,74% Noord-Brabant (509) – Storingspercentage is 6,42% Noord-Holland (552) – Storingspercentage is 6,35% Utrecht (239) – Storingspercentage is 5,92% Zeeland (113) – Storingspercentage is 5,34% Overijssel (254) – Storingspercentage is 4,77% Gelderland (403) – Storingspercentage is 4,71% Drenthe (105) – Storingspercentage is 4,37% Flevoland (72) – Storingspercentage is 4,03% Friesland (162) – Storingspercentage is 2,9% Groningen (120) – Storingspercentage is 2,39%

Nibud en ANBO: "Zorgen om ouderen en mensen met weinig geld"

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) noemen het "vervelend" als pinautomaten te vaak defect zijn. Zowel mensen die van een klein bedrag moeten rondkomen als ouderen gebruiken vaak contant geld.

"Contant geld is een wettig betaalmiddel waar je over zou moeten beschikken. Voor mensen die met een klein bedrag moeten rondkomen, is het heel handig om de boodschappen met contant geld te doen. Op die manier houden zij controle over hun uitgaven, want als de portemonnee leeg is, is het geld op," zegt een woordvoerder van het Nibud. "Het is heel onhandig als je dan niet kan pinnen wanneer je dat wil, omdat het je systeem in de war kan schoppen."

Het aantal pinautomaten in Nederland neemt af en daarom zijn niet op alle plekken veel pinautomaten in de buurt. De defecte automaten zijn dan ook met name een probleem als je niet kan uitwijken naar een automaat op een andere locatie, volgens het Nibud.

De ANBO noemt het ook vervelend als de dichtstbijzijnde pinautomaat defect is. "Er zijn een heleboel ouderen die gebruikmaken van cash, omdat ze dat gewend zijn en dat prettig vinden". De beschikbaarheid van contant geld moet dan ook gewaarborgd zijn, vindt een woordvoerder van de ANBO.