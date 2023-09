Gebruik verslavende pijnstillers “sterk toegenomen”

25 sep. 2023 - 11:58

Goede dag, ben onbewust verslaafd geweest aan oxicodon. Krijg altijd al mijn medicijnen in een baxter. Nooit geen problemen. Gelukkig! Tot afgelopen december. Ik baalde van al die medicijnen. Heb van de ene op andere dag niks meer ingenomen!! Was erg emotioneel. Dit duurde enkele weken. Heb weer contact opgenomen met huisarts, enkele belangrijke med. weer ingenomen. Emotionele periodes bleven aanhouden. "Opeens" was alles weer wat beter. Nooit gedacht dat dit alles van die oxycodon kwam. Wil nooit geen oxcycodon meer, dan maar veel pijn. Ben met al die pijn er toch weer bovenop gekomen.