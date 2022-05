Gaslevering aan Nederland gaat stoppen. ‘Geen probleem’, aldus GasTerra

Gazprom, het Russische staatsgasbedrijf gaat dinsdag stoppen met de levering van gas aan gashandelaar GasTerra. Het bedrijf dat onder andere in handen is van Shell, Esso Nederland en de Nederlandse Staat weigert de rekeningen in roebels te betalen. Toch voorziet GasTerra geen problemen. De handelaar heeft al elders gas ingekocht.