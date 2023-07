'Gameverslaving niet door games' 28-04-2010 • leestijd 1 minuten • bewaren

Gameverslaving is te wijten aan onderliggende psychosociale problemen bij een groep die deze computerspellen spelen. De games zelf zijn niet de oorzaak van de verslaving. Dat zei onderzoeker Jeroen Lemmens van de Universiteit van Amsterdam dinsdagavond in het tv-programma NOVA.

Lemmens promoveert dit najaar op een onderzoek waarbij 851 jongeren gedurende een half jaar werden gevolgd. De wetenschapper: ,,De belangrijkste conclusie is dat we gemerkt hebben dat games op zich niet per se verslavend zijn. Het zijn jongeren die sociaal minder vaardig zijn, minder zelfvertrouwen hebben en eenzaam zijn die verslaafd raken.'' Van de gamers is 2 procent verslaafd. Dat komt neer op 20.000 verslaafden in Nederland. Wel constateert de gamedeskundige dat ziekelijk gamen agressie veroorzaakt. Maar of gewelddadige of niet-gewelddadige games worden gespeeld, maakt niet uit. Bron: ANP