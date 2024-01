Ga de feestdagen tegemoet met deze gezonde en lekkere snacks! 20-12-2023 • leestijd 7 minuten • 3732 keer bekeken • bewaren

Tijdens Kerstmis twee dagen uitgebreid tafelen, vervolgens met lekkere snacks op de bank ploffen om een film of serie te kijken… En dan volgt een paar dagen later ook nog de jaarwisseling met tal van lekkers. Met de feestdagen wordt het maagje vaak goed gevuld. Het gevoel achteraf dat je wel een paar pondjes bent aangekomen, zullen veel mensen herkennen. Dat is helemaal niet erg, maar soms is het toch wel fijn om een beetje af te wisselen met wat ‘gezonde(re)’ hapjes. En dat kan met deze zeven verschillende snacks.

1. Kerststerren van amandel en kaneel

Amandelen bieden een goede bron van vitamine E en gezonde vetten die kunnen bijdragen aan een gezondere en stralender huid. Kies daarom voor deze lekkere kerstster met amandel en kaneel.

Ingrediënten: 30 stuks

1¾ kopjes versgemalen amandelen (250 gram)

¾ Kopje kokossuiker (100 gram)

1 eetlepel gemalen chiazaad

2 eetlepels koud water

2 eetlepels ahornsiroop

3 theelepels gemalen kaneel

Een snufje vanillepoeder

Een snufje bloemsuiker ter decoratie

Benodigdheden:

Oven

Keukenmachine of handmixer

Bakpapier

Bereiding:

Stap 1: Begin met het malen van de amandelen tot meel als je hele amandelen gebruikt.



Stap 2: Doe de gemalen chiazaadjes en het water in een kleine kom. Klop het geheel met een vork door elkaar en zet het opzij om ongeveer tien minuten te laten indikken.



Stap 3: Doe de kokossuiker, gemalen amandelen, kaneel en vanillepoeder in een keukenmachine of grote kom. Als je een keukenmachine gebruikt, mix het dan kort. Als je een handmixer gebruikt, meng dan alles snel door elkaar.



Stap 4: Voeg het chiamengsel en de ahornsiroop toe en meng alles ongeveer 30 seconden tot er een plakkerig deeg ontstaat. Als het deeg kruimelig is en niet plakkerig, voeg dan een theelepel koud water toe.



Stap 5: Verwarm de oven voor op 160 graden Celsius.



Stap 6: Rol het deeg uit tussen twee vellen bakpapier tot een dikte van ongeveer vijf millimeter. Snijd met behulp van uitsteekvormpjes in de vorm van sterren ongeveer dertig sterren uit.



Stap 7: Plaats de kerststerren op een met bakpapier beklede bakplaat en bak ze acht tot tien minuten in de oven, tot ze goudbruin zijn. Laat de koekjes enkele minuten afkoelen voordat je ze overbrengt naar een rooster om verder af te koelen. Nog even wachten en dan aanvallen!

2. Garnalencocktail

Een garnalencocktail is haast niet weg te denken uit het kerstmenu. Wij presenteren een gezonde versie van deze klassieker.

Ingrediënten: 2 stuks

1 vleestomaat

2 eetlepels Biogarde yoghurt, halfvol

½ eetlepel tomatenketchup

Peper

Stukje komkommer

100 gram gepelde garnalen

2 takjes peterselie

Leuk feitje over dit gerecht: in de maand december heeft de tros- en vleestomaat een lage klimaatbelasting. Wil je daarbij ook nog zo duurzaam mogelijk garnaal eten, kies dan voor de Hollandse of Noorse garnaal met MSC.

Benodigdheden:

Kaasschaaf

Bereiding:

Stap 1: Ontvel de tomaat en verwijder het zachte deel met de pitjes. Snijd het vruchtvlees in blokjes.



Stap 2: Maak een sausje van de yoghurt, de tomatenketchup en wat peper.



Stap 3: Was het stukje komkommer en schaaf het met een kaasschaaf in dunne slierten. Schep de komkommer vervolgens in twee glazen coupes (of andere soorten glazen).



Stap 4: Meng de stukjes tomaat met de garnalen en verdeel dit over de coupes. Schep het sausje erover.



Stap 5: Was de peterselie en knip het klein. Gebruik dit als garnering voor de cocktail.

3. Dadels met sinaasappel- en pistachevulling

Tijdens de feestdagen schiet het eten van twee stuks fruit per dag er wat sneller bij in. Maar dat kunnen we op een lekkere manier oplossen door gebruik te maken van dadels bij de hapjes. Dadels zijn een bron van vezels en kalium en er zit vitamince C in. En daarmee zijn ze perfect geschikt voor het maken van een gezonde feestsnack.

Ingrediënten: 10 stuks

25 gram ongezouten pistachenoten

1 sinaasappel

2 eetlepels zuivelspread light

1 theelepel kaneel

10 Medjool dadels

Bereiding:

Stap 1: Maal de pistachenoten kort in een keukenmachine fijn.



Stap 2: Boen de sinaasappel goed schoon. Doe de zuivelspread in een kom en rasp de schil van een halve sinaasappel erboven.



Stap 3: Halveer de sinaasappel en pers het sap van de helft in een kom. Voeg kaneel toe en meng samen voor de vulling. Snijd de dadels open en haal de pit eruit.



Stap 4: Vul de dadels met de vulling en garneer met de pistachenoten en eventueel extra sinaasappelrasp. En zo heb je in slechts een paar minuten een heleboel snacks op tafel.

4. Chocodiscs

Maar met dadels kun je nog veel meer lekkernijen maken, zo ook chocodiscs. Je kan deze snack zien als alternatief voor het chocoladekerstkransje. Lekker bij de thee of koffie, maar kan ook zeker ingezet worden als nagerecht.

Ingrediënten: 15 stuks

25 gram havermout

3 eetlepels geschaafde amandelen

130 gram zwarte bonen (uitlekgewicht, blik)

50 gram walnoten

100 gram dadels (zonder pit)

1 eetlepel cacaopoeder

Benodigdheden:

Staafmixer

Bereiding:

Stap 1: Maal de havermout fijn met een staafmixer.



Stap 2: Rooster de geschaafde amandelen in een droge koekenpan. Laat ze afkoelen en hak ze grof. Hak ook de walnoten klein.



Stap 3: Spoel de zwarte bonen af en laat ze goed uitlekken. Maal de zwarte bonen met de dadels fijn met een staafmixer.



Stap 4: Meng de walnoten, de havermout en de cacao erdoor en vorm er vervolgens een rol van.



Stap 5: Snijd de rol in vijftien schijfjes. Wentel de schijfjes door de gehakte amandelen en de chocodiscs zijn ready to serve.

5. Kerststol (ja écht!)

Wie had dat gedacht, een gezonde kerststol. Ja het kan zeker en ook hier laten de dadels zich van hun beste kant zien. De kerststol is namelijk op basis van kokosmeel met spijs van dadel. Deze snack kost wel wat meer bereidingstijd dan de andere:

Bereidingstijd: 25 minuten

Baktijd: 35 minuten

Koeltijd: 90 minuten

Ingrediënten:

500 gram kokosmeel

4 eetlepels kaneelpoeder

½ limoen voor limoensap

200 gram amandelmeel

14 stuks eieren

250 gram gemengde noten

250 gram dadels

1,5 theelepel wijnsteenzuur

2 kopjes gedroogd fruit

250 milliliter amandelmelk

4 vanillebonen

25 centiliter kokosolie

Benodigdheden:

Niet-plakkende bakvorm (of maak gebruik van bakpapier)

Mixer met deeghaken

Oven

Bereiding:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 175 graden Celsius.



Stap 2: Snijd het gedroogde fruit in kleine stukjes. Snijd het merg uit de vanillestokjes en houd deze apart. Beslis of je de gemengde noten fijnhakt of heel laat.



Stap 3: Combineer alle droge ingrediënten in een kom die bestemd zijn voor het brood: het kokosmeel, het merg van twee vanillestokjes, het kaneelpoeder en een flinke snuf zout. Voeg vervolgens twaalf eieren (het liefst biologisch) toe.



Stap 4: Meng de ingrediënten met een mixer. Voeg de rest van de ingrediënten toe: de kokosolie, amandelmelk, het gedroogde fruit en de noten. Voeg pas op het allerlaatste moment het wijnsteenzuur toe.



Stap 5: Zet je deeghaken op de mixer en mix een minuutje. Ga vervolgens met je gewassen handen aan de slag. Kneed totdat je het deeg in twee ballen kunt vormen. Berg één bal even in een zakje op: de bal komt later aan de beurt.



Stap 6: Vet de bakvorm in (of leg er bakpapier in) en druk één bal deeg uit op de bodem van de bakvorm. Druk over de lengte van de bakvorm in het middel van het deeg een geultje. Hierin komt straks de amandelspijs te liggen die je nu gaat maken.



Stap 7: Splits de twee eieren die nog over zijn. Enkel het eiwit is nodig voor het recept. Meng de ingrediënten voor de spijs: de dadels, twee eiwitten, het limoensap, de Stevia, het vanillemerg uit de twee overige vanillebonen en het amandelmeel. Meng het in een keukenmachine en mix totdat de ingrediënten goed blenden. Vorm een bal van de ‘spijs’ en rol het uit tot een staaf met de lengte van de bakvorm. Die diameter komt niet zo nauw, maar houd vier centimeter aan als richtlijn.



Stap 8: Leg de staaf in het gootje dat je hebt gemaakt in het brooddeeg en druk voorzichtig aan. Dek de staaf daarna af met het overige deel van het brooddeeg en druk dit weer voorzichtig aan. Maak met een mes een aantal inkepingen in de bovenkant van het brooddeeg, zodat het brood de ruimte krijgt om te rijzen zonder lelijk te barsten.



Stap 9: Bak het brood 45 minuten bruin, haal het gerecht daarna meteen uit de oven en uit de vorm en laat het afkoelen. Eet smakelijk!

6. Gevulde eieren met avocado of geitenkaas

Je kunt eindeloos variëren met de vulling van eieren, zo is er voor ieder wat wils. Deze keer gaan we voor de gevulde eieren met een vulling van avocado of geitenkaas.

Ingrediënten: 2 stuks

2 biologische eieren

Voor de avocadovulling:

¼ van een grote avocado of ½ van een kleine

1 theelepel magere biologische yoghurt

Cayennepeper

(Gerookt) paprikapoeder

Knoflookpoeder

1 theelepel citroenrasp

Peper en zeezout

Voor de geitenkaasvulling:

1 plakje zachte geitenkaas

½ theelepel mosterd

1 theelepel magere biologische yoghurt

Kerriepoeder

(Gerookt) paprikapoeder

Peper en zeezout

Optioneel: Fijngehakte bieslook voor garnering

Benodigdheden:

Optioneel: spuitzak

Bereiding:

Stap 1: Kook de eieren hard met een eierkoker of in een pannetje. Spoel de eieren zodra ze hard zijn af onder koud water zodat ze schrikken.



Stap 2: Pel de eieren en snijd ze doormidden. Haal het eigeel met een lepeltje eruit en doe elk eigeel in een apart kommetje. Prak ze met een vork zo fijn mogelijk.



Stap 3:

Voor de avocadovulling:

Prak de avocado tot moes en roer samen met de yoghurt en de kruiden door het ene eigeel.



Voor de geitenkaasvulling:

Prak het plakje geitenkaas door het andere eigeel en voeg de yoghurt, mosterd en kruiden toe.



Stap 4: Spuit de vulling in de eitjes met een spuitzak. Heb je geen spuitzak? Schep het er dan in met een lepeltje in. Garneer de gevulde eieren vervolgens met wat kruiden en de bieslook.

7. Oliebollen (ja ook dat kan gezonder!)

Geen zorgen, die oh zo overheerlijke en klassieke oliebol kan niet ontbreken in dit lijstje. En daarom zochten we naar een recept dat die vette oliebol net wat gezonder maakt.

Ingrediënten: 10 stuks

250 gram lauwwarme magere melk

1 ei

325 gram speltbloem

Een snufje zout

75 gram rozijnen

1 appel

Een snufje kaneel

Half zakje (3,5 gram) gedroogde gist

50 milliliter zonnebloemolie

Optioneel: poedersuiker

Benodigdheden:

Muffinvorm voor twaalf muffins

Oven

Bereiding:

Stap 1: Meng de melk met de gist. Voeg de snuf zout en kaneel toe aan de bloem en roer door elkaar. Giet de melk met het gist bij het bloemmengel en voeg ook het ei toe.



Stap 2: Schil de appel en snijd in kleine stukjes. Voeg deze samen met de rozijnen toe aan het deeg. Dek de kom af met een iets vochtige theedoek en zet op een warme plek. Laat het oliebollenbeslag een uur rijzen.



Stap 3: Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius. Giet in elke muffinvorm een klein beetje zonnebloemolie en vet de randen in.



Stap 4: Schep een flinke lepel van het gerezen beslag in elke muffinvorm. Bak de oliebollen twintig tot vijfentwintig minuten in de oven tot ze goudbruin zijn.



Stap 5: Haal ze uit de vormpjes en laat ze uitlekken op keukenpapier. Bestrooi eventueel met wat poedersuiker en smullen maar!

