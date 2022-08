Fraudehelpdesk waarschuwt: "Trap niet in valse DigiD-mail met QR-code" 18-07-2022 • leestijd 2 minuten • 9522 keer bekeken • bewaren

De Fraudehelpdesk waarschuwt voor oplichters: een valse e-mail namens 'DigiD' doet momenteel de ronde. En nu is dat op zich niks nieuws, het feit dat er in deze mail een QR-code staat, is dat wél. Hoe herken je deze 'DigiD'-phishingmail en waar moet je op letten?

De mail komt van 'DigiD Nederland', heeft als onderwerpregel 'Aanvullende informatie' en in de kop van de mail staat 'DigiD Assessment ICT-beveiliging'. Er wordt een verhaal opgehangen over onvolledig ingediende persoonsgegevens die aan jouw e-mailadres gekoppeld zijn.

Om die reden moet je je contactgegevens even bijwerken, want: "Het is essentieel voor instanties en gemeentes om uw volledige gegevens bij ons op te kunnen vragen indien nodig."

Geen link, maar een QR-code

Tot zover klinkt het als de welbekende oplichtingstruc. Er is iets aan de hand, er is sprake van enige urgentie en jij moet actie ondernemen om te voorkomen dat het één en ander in de soep loopt. Staat er een link in de mail, dan leidt deze in praktisch alle gevallen naar een nepsite.

Vul je daar bepaalde inloggegevens in, zoals voor internetbankieren? Dan gaan oplichters met jouw geld aan de haal: het geld wordt razendsnel weggesluisd en je hebt al snel het nakijken.

In het geval van deze mail is dat niet anders. Het verschil is alleen – en dit is tamelijk ongebruikelijk – dat er dit keer een QR-code in de mail staat. Deze moet je scannen met de camera van je smartphone en het komt verder allemaal in orde, zo luidt de belofte.

Spijtig genoeg is daar niks van waar. Oplichters rekenen erop dat mensen onderhand wel weten dat ze niet zomaar op allerlei linkjes moeten klikken. In feite is een QR-code echter niks meer en niks minder dan een link. Scan je de QR-code? Dan word je gewoon doorverwezen naar de nepsite waar de oplichters je willen hebben.

Het idee is dat je bij het zien van een QR-code minder snel op je hoede bent dan bij het zien van een verdachte link, maar het uiteindelijke doel van de afzender is exact hetzelfde: jou naar een valse website lokken in de hoop dat je de inloggegevens voor internetbankieren ergens invult. En dan gaan ze met jouw geld aan de haal.

Niet doen dus. Krijg jij deze mail? Verwijder 'm dan meteen.