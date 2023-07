Fraudehelpdesk waarschuwt: "Trap niet in nep-telefoontjes van Amazon"

Oplichters doen zich in een telefonische oplichtingstruc voor als medewerkers van webwinkelgigant Amazon. Daarvoor waarschuwt de Fraudehelpdesk. Op die manier hopen ze zich toegang te verschaffen tot jouw computer of laptop – en uiteindelijk tot jouw bankrekening. Waar moet je op letten?

De Fraudehelpdesk geeft aan "veel meldingen" te ontvangen over nep-telefoontjes die uit naam van Amazon worden gepleegd. De Engelstalige beller beweert dat er via jouw account verdachte bestellingen zijn gedaan. Foute boel!

Om jouw account beter tegen dit soort fraude te beschermen, dien je je account te beveiligen, zo luidt het verhaal. De zogenaamde medewerker kan daar direct even bij helpen.

Als je dit aanbod accepteert, krijg je de vraag om TeamViewer-achtige software te downloaden en te installeren. Daarmee kunnen anderen de controle over jouw computer of laptop overnemen, iets waar je zélf toestemming voor geeft.

Als jij een Amazon-account hebt en iemand jou belt met verhalen die min of meer overeenkomen met wat hierboven beschreven is, kun je daar het beste niet op in gaan: het gaat namelijk niet om échte medewerkers van Amazon. Hang op en meld bij Amazon dat iemand jou op deze manier heeft proberen op te lichten.