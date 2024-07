Fraudehelpdesk waarschuwt: oplichting op Booking.com én namens PayPal theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 3 minuten • 2173 keer bekeken • bewaren

De Fraudehelpdesk waarschuwt voor pogingen tot oplichting uit naam van betaaldienst PayPal én via boekingsplatform Booking.com. Laatstgenoemde wordt in de vakantieperiode vaak gebruikt, dus is extra waakzaamheid raadzaam. Hoe werken deze oplichtingstrucs precies en waar moet je op letten?

We lichten beide oplichtingstrucs hieronder toe.

Telefonische oplichting namens PayPal

Volgens de Fraudehelpdesk worden er de laatste tijd meldingen gedaan door mensen die telefonisch zijn benaderd door 'PayPal'. Uiteraard worden de telefoontjes niet gepleegd door PayPal zélf.

Het gaat om zogenaamde 'robot calls'. Meestal Engelstalig, maar er zijn ook meldingen gedaan over Nederlandse telefoontjes. De truc is overigens niet nieuw, maar de oplichters maken regelmatig misbruik van wisselende, bestaande bedrijfsnamen.

In deze telefonische oplichtingstruc krijg je na het opnemen een robotachtige stem te horen die een verhaal afsteekt. Aan het einde van het gesprek krijg je een keuzemenu, en na het bevestigen van je keuze krijg je een zogenaamde medewerker van dat bedrijf aan de telefoon. Diegene is er uiteraard op uit om jou geld afhandig te maken.

In dit specifieke voorbeeld zou er een betaling van 300 euro goedgekeurd moeten worden. Je kunt je keuze telefonisch bevestigen door het getal '1' in te toetsen om de betaling te bevestigen of door het getal '2' in te toetsen om de betaling te weigeren.

Waarschijnlijk wordt men in beide gevallen doorverbonden met een nep-medewerker die erop aanstuurt om TeamViewer-achtige software op jouw computer of telefoon te installeren. Op die manier kunnen anderen jouw apparaat op afstand benaderen én overnemen.

Je krijgt in het geval van dit soort oplichtingstrucs te maken met verhalen over het moeten inloggen bij internetbankieren om het één en ander qua betalingen te bevestigen – óf juist tegen te houden. Degene aan de andere kant van de lijn gaat vaak vrij dwingend te werk en hoopt je zo te overrompelen. En zo kun je in een paar minuten grote geldsommen kwijtraken.

Wat kun je hiertegen doen?

Als jij een geautomatiseerd telefoontje krijgt, wees dan op je hoede, zeker als het om geld gaat. Kies er nooit voor om door te worden verbonden met een medewerker, want deze zogenaamde 'medewerker' is met grote waarschijnlijkheid een oplichter.

Toch twijfels? Bel het bedrijf of de instantie namens wie je het telefoontje denkt te ontvangen via een telefoonnummer dat je zélf via de officiële website van het bedrijf of de instantie opzoekt.

Het beste kun je gewoon ophangen en dit soort telefoontjes negeren.

Oplichting via

Een truc die deze periode zeer actueel is, vindt plaats via de systemen van Booking.com, en dat maakt het extra ingewikkeld om te herkennen. Ook deze oplichtingstruc bestaat al langer, maar de Fraudehelpdesk meldt de laatste tijd weer meerdere meldingen te hebben ontvangen.

In de zomer maken veel mensen gebruik van de diensten van Booking, omdat veel mensen in deze periode op vakantie gaan. Helaas kan het gebeuren dat je zonder het te weten bij accommodaties boekt die hun beveiliging niet op orde hebben: een voor de hand liggende verklaring kan zijn dat kwaadwillenden zich toegang tot bedrijfsaccounts hebben weten te verschaffen en uit naam van dat account met jou communiceren.

Zo kan het gebeuren dat jij een hotelkamer of een appartement boekt en dat de beheerder van de accommodatie na de boekingsbevestiging contact opneemt om het één en ander aan financiële zaken af te handelen.

Dat kan op verschillende manieren. Oplichters kunnen je vragen om een betaling te doen naar een rekening die niet door de accommodatie wordt beheerd, of ze verwijzen je naar een nagemaakte bankwebsite waar je dan inloggegevens afstaat aan oplichters. Omdat het best gebruikelijk is om hotelreserveringen te bevestigen met je creditcard, kan het ook makkelijk gebeuren dat er naar creditcardgegevens wordt gevist. In alle gevallen is het slecht nieuws.

Wat kun je hiertegen doen?

Omdat deze oplichting zoals gezegd via de systemen van Booking zélf plaatsvindt, is extra waakzaamheid geboden. Dat geldt al helemaal als er sprake is van verzoeken van financiële aard of wanneer de afzender erop aandringt om je naar een externe website te lokken om bijvoorbeeld een betaling te doen.

Je kunt in het geval van twijfel het beste contact opnemen met Booking.com of met de accommodatie zelf, en dan wel via een ander medium dan het interne berichtensysteem van Booking.