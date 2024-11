Fraudehelpdesk waarschuwt: "Hulpbijfraude.eu is van oplichters" Gisteren • leestijd 3 minuten • 1828 keer bekeken • bewaren

De Fraudehelpdesk waarschuwt voor de website Hulpbijfraude.eu. Op deze website staan onder meer contactgegevens van de Fraudehelpdesk en de claim dat de Fraudehelpdesk met deze organisatie samenwerkt. Dit is echter onjuist. Deze website is in werkelijkheid van oplichters die mensen schadelijke software proberen te laten installeren. Waar zit hier precies achter en waar moet je op letten?

Een opmerkelijke melding van de Fraudehelpdesk. Er is momenteel een valse website in de lucht met de domeinnaam Hulpbijfraude.eu. De Fraudehelpdesk werd op deze website geattendeerd doordat iemand een melding deed.

Op het eerste gezicht ziet het één en ander er wel betrouwbaar uit. Er worden logo's van onder meer de Rabobank, ABN AMRO en de politie getoond met het bijschrift dat dat partijen zijn waar Hulpbijfraude mee zou samenwerken.

Echte waarschuwingen van de Fraudehelpdesk worden door een soort nieuws-aggregator verzameld en op de Hulpbijfraude-website gepresenteerd als eigen content. Vermakelijk genoeg staat op die website inmiddels óók de waarschuwing die de Fraudehelpdesk over deze nepsite heeft uitgestuurd.

Wij bieden directe hulp bij fraude en werken samen met Fraudehelpdesk om u te beschermen tegen verschillende vormen van fraude. Onjuiste bewering op Hulpbijfraude.eu

Nepmedewerker van de bank: "Schadelijke software aangetroffen"

De melder werd gebeld door een zogenaamde medewerker van de Rabobank. Dat is helemaal geen bankmedewerker, maar een oplichter. Deze nep-medewerker wist te vertellen dat er verdachte software is aangetroffen op de telefoon van degene die de melding deed.

Dat niet alleen, met deze software zouden kwaadwillenden bovendien kunnen inbreken op de bankrekening van de melder. Klopt dat wel?

Oplichters krijgen toegang tot jouw computer of telefoon

'Gelukkig' voorziet Hulpbijfraude.eu in software waarmee je de (overigens niet-bestaande) dreiging onschadelijk kunt maken. Het zou gaan om antivirussoftware.

Wij hebben om voor de hand liggende redenen maar niet geprobeerd om daadwerkelijk zo'n softwarepakket te downloaden, maar aangezien we te maken hebben met een frauduleuze website kunnen we in ieder geval wél stellen dat de kans klein is dat het inderdaad om antivirussoftware gaat

Aangezien er een telefoontje van een bankmedewerker aan vooraf gaat, is het meest waarschijnlijke scenario dat het gaat om TeamViewer-achtige software waarmee je de zogenaamde bankmedewerker toegang geeft tot jouw computer, laptop of telefoon.

Er zijn downloads beschikbaar voor Windows, voor Apple-apparaten en voor smartphones die draaien op Android. © Screenshot van Hulpbijfraude.eu

Eenmaal geïnstalleerd? Dan kan de 'behulpzame' bankmedewerker – die jou telefonisch aan het lijntje blijft houden – live met jou meekijken. Diegene zal ongetwijfeld proberen om jou te laten inloggen bij internetbankieren om een eventuele 'dreiging' te controleren.

Een denkbaar scenario is dat de oplichter zó op jou inpraat dat je ermee akkoord gaat om jouw banksaldo veilig te stellen op een zogenaamde 'kluisrekening' door het geld naar die rekening over te maken. Er bestaat alleen helemaal geen kluisrekening: in werkelijkheid is dit een bankrekening van oplichters die het geld razendsnel wegsluizen.

Bankmedewerkers nemen nooit telefonisch contact op over 'dreigingen', 'verdachte software' of 'pogingen van hackers'. Ze vragen je nooit om ergens in te loggen. Ze vragen je nooit om software te downloaden. En ze vragen je nooit om geld over te maken naar iets als een kluisrekening. Zo'n rekening bestaat namelijk niet.

Gebeld of anderzijds benaderd door Hulpbijfraude?

Als jij een telefoontje krijgt van iemand die zich voordoet als bankmedewerker, medewerker van de Fraudehelpdesk of medewerker van Hulpbijfraude, wees dan op je hoede. Het beste is om de verbinding direct te verbreken.

Mocht diegene jou tóch aan de lijn houden en je naar Hulpbijfraude.eu proberen te verwijzen? Dan luidt nogmaals het advies om de verbinding te verbreken en om zéker niets te downloaden. Meld het in ieder geval ook bij de Fraudehelpdesk.

