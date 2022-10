Fraudehelpdesk: "Trap niet in valse sms over geldopname bij Geldmaat" Vandaag • leestijd 3 minuten • 201 keer bekeken • bewaren

Het voorbeeld van de sms is door de redactie in scène gezet, maar lijkt inhoudelijk op de omschrijving van de Fraudehelpdesk

De Fraudehelpdesk waarschuwt voor een oplichtingstruc die via sms de ronde doet. Iemand zou 3.500 euro willen hebben opnemen van jouw rekening, en wel bij een Geldmaat. De poging is geblokkeerd, maar je moet wél snel de bank bellen. En dan gaat het mis: het is feitelijk spoofing in een aangepast jasje. Zó werkt het.

Volgens de Fraudehelpdesk krijgen mensen sms'jes namens verschillende Nederlandse banken. Deze sms'jes gaan over een geldopname waar iets mis mee is. Je zou op een haar na zijn bestolen van duizenden euro's, en natuurlijk schrik je je dan kapot. Van die paniek hopen oplichters misbruik te maken.

Geldopname van 3.500 euro geblokkeerd

Het zou gaan om berichten die beginnen met de tekst 'Let op: Geldopname geweigerd'. Vervolgens is er zojuist een verdachte geldopname gedaan van 3.500 euro, al valt zeker niet uit te sluiten dat de oplichters óók andere bedragen noemen.

Deze pogingen zouden hebben plaatsgevonden bij willekeurige geldautomaten van Geldmaat. Er worden verschillende adressen en tijdstippen genoemd. Wél staat in deze sms'jes dat je meteen contact op moet nemen met een 085-nummer dat in de sms wordt genoemd.

Bankhelpdeskfraude

En neem je inderdaad contact op met dat nummer? Dan krijg je een zogenaamde bankmedewerker aan de lijn. Diegene probeert jou er vervolgens toe aan te sporen om snel te handelen, wil je je geld veilig stellen.

En vervolgens begint de telefonische manipulatie. Er wordt een verhaal afgestoken over een bankmedewerker die jouw bankpas of creditcard komt halen, zogenaamd om misbruik te voorkomen. Vermoedelijk zijn vooral oudere, digitaal minder weerbare mensen doelwit van deze oplichters.

De Fraudehelpdesk is bekend met slachtoffers van wie de bankpas, creditcard en zelfs apparaten zoals een iPad is meegenomen door een zogenaamde bankmedewerker die aan de deur kwam. Goed om te weten: échte bankmedewerkers komen nooit thuis langs, en al helemaal niet om bankpassen of creditcards te halen. Dat gaat dus altijd om oplichting.

Kluisrekening

Maar er zijn meer scenario's mogelijk. Een andere optie is de smoes van de kluisrekening. Het ligt in de lijn der verwachting dat de oplichters beginnen over zogenaamde – overigens niet-bestaande – kluisrekeningen.

De (verzonnen) poging om geld van jouw rekening te trekken is dan weliswaar mislukt, maar om te voorkomen dat het volgende keer wél lukt, moet je je geld tijdelijk stallen op deze zogenaamde kluisrekening. Je raadt het misschien al: die rekening is juist van de oplichters. De rekening wordt binnen no-time leeggetrokken en over enkele maanden deelt de politie heel misschien wat wazige camerabeelden van een capuchon. Maar tegen die tijd is jouw geld al lang verdwenen.

Niet reageren

Gelukkig kun je vrij eenvoudig voorkomen dat je in deze oplichtingstruc trapt. En dat is door simpelweg niet te reageren. Banken sturen klanten namelijk nooit sms'jes met het verzoek om ergens in te loggen of om met spoed iemand te bellen.

Gebeurt dat toch? Dan kun je er praktisch altijd van uitgaan dat het oplichting betreft. Belt de bank jou, of twijfel je? Hang in het eerste geval op, neem vervolgens contact op met de bank, en wel via een telefoonnummer dat je zélf opzoekt. Nog beter is het om het échte telefoonnummer van jouw bank op te slaan, dan weet je meteen waar je terecht kunt.

