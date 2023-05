Foutje gemaakt op WhatsApp? Straks 15 minuten tijd om te corrigeren

24 mei 2023 - 13:10

Waarom moet de ander weten dat het is aangepast of verwijderd? Ik vind dit zo'n vreemde toevoeging. Ik hoef echt geen extra bericht hiervoor te ontvangen, ik vind het al vreemd op forums en nu hier ook nog eens. Wat moet je ermee en wat is de bedoeling hiervan? Heeft iemand interesse in de fout die iemand heeft gemaakt of kan je er iets mee wat ik niet weet? Heeft het een toevoeging voor één iemand die er belang bij kan hebben? Ik begrijp deze programmering echt niet.