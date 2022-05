Foodwatch lanceert rechtszaak tegen staat om separatorvlees

Helen 66

2 mei 2022 - 10:58

Het lijkt me niet verkeerd om te weten wat je eet. Als afvalvlees normale restjes zijn die niet schadelijk zijn voor de consument is het OK, maar als anders blijkt, wil ik dat ook gewoon weten. Vega wordt aan alle kanten gepromoot, de vegaschappen bij AH zijn voller dan die met vlees bijvoorbeeld, maar nergens wordt gecommuniceerd dat die vega producten ongezond zijn ivm al die toegevoegde kleur, geur en conserveringsmiddelen en soja is sowieso slecht voor de natuur. Eet dan gewoon minder vlees, en eet een ei (gekookt, gebakken, als omelet etc), een bakje champignons ter afwisseling, of vis of kaas. Volgens mij allemaal beter dan die vegatroep.

4 Reacties