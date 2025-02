Flinke stijging pensioenen in nieuw stelsel Vandaag • leestijd 3 minuten • 5196 keer bekeken • bewaren

De eerste pensioenfondsen zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel. Deelnemers aan deze fondsen staat een pensioenverhoging van gemiddeld 4 tot 8 procent te wachten. 65.000 gepensioneerden hebben eind deze maand voor het eerst geld ontvangen op basis van het nieuwe pensioenstelsel.

Ongeveer 200.000 deelnemers, waaronder 65.000 gepensioneerden, stapten in januari over op het nieuwe pensioenstelsel. De gepensioneerden hebben eind deze maand voor het eerst pensioen ontvangen volgens het nieuwe stelsel.

Ze zijn deelnemer aan één van de drie fondsen die als eerste volledig zijn overgegaan op het systeem volgens de nieuwe pensioenwet, waarvoor de deadline op 1 januari 2028 ligt. In dit stelsel heeft iedereen een eigen pensioenpostje en is de hoogte van het pensioen afhankelijk van de behaalde rendementen op de beleggingen.

Verwachting is dat pensioenen eerder omhoog kunnen

De gepensioneerden bij Beroepspensioenfonds Loodsen, Pensioenfonds Werk en (re)Integratie en het fonds voor personeel van pensioenuitvoerder APG zelf waren begin dit jaar 'ingevaren'. Dat betekent dat alle pensioenen van deelnemers zijn overgezet naar het nieuwe stelsel en daarop zijn aangepast. Naast de gepensioneerden gaat het ook om de pensioenpotten van 135.000 mensen die hun oudedagsvoorziening nu opbouwen.

In het nieuwe stelsel beleggen fondsen het pensioengeld nog altijd collectief, maar het wordt verdeeld over individuele potten. De premie die een deelnemer betaalt, staat vaak vast, maar de hoogte van de pensioenuitkering niet meer. Daardoor hoeven buffers minder groot te zijn dan in het oude stelsel. De verwachting is daardoor dat pensioenen in goede economische tijden eerder omhoog kunnen. Bij twee pensioenfondsen die zijn overgegaan – die voor loodsen en APG-medewerkers – gingen de pensioenen tussen de 4 en ongeveer 8 procent omhoog.

APG tevreden over de eerste resultaten

Over de manier waarop een pensioenfonds overstapt op het nieuwe stelsel mochten vakbonden en werkgevers meebeslissen. Zo bogen ze zich over de vraag of er meer of minder solidariteit is ingebouwd na de overstap, bijvoorbeeld door reserves aan te houden waarmee risico's tussen generaties worden gedeeld.

Het APG kijkt tevreden tegen de eerste resultaten aan. “Ik ben trots op dit moment”, meldt Annette Mosman, directeur van pensioenuitvoerder APG, aan het AD. “De 65.000 gepensioneerden hebben allemaal op tijd het correcte pensioen gekregen.”

Verhoging van 4 tot 8 procent in het oude stelsel niet mogelijk

Er moet, om de overgang naar het nieuwe stelsel te maken, 1500 miljard aan pensioenvermogen worden herverdeeld over miljoenen individuele potjes. Er moet daarnaast ook gezorgd worden dat zowel werkenden, slapers en gepensioneerden genoeg krijgen.

“Een pensioen dat ook nog eens 4 tot 8 procent is verhoogd. In het oude stelsel was dat niet mogelijk geweest”, benadrukt Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie, de branchevereniging van Nederlandse pensioenfondsen tegenover het AD. “In het oude stelsel moesten pensioenfondsen grote buffers aanhouden. In het nieuwe stelsel is dat niet nodig, dus kan het geld eerder uitgedeeld worden aan de deelnemers en gepensioneerden.’’

Voorzichtig overstappen

Wim Koeleman, bij APG verantwoordelijk voor de overgang naar het nieuwe stelsel, heeft veel geleerd van deze operatie. “Het is belangrijk om op tijd te beginnen. Zo kunnen fouten tijdig worden opgespoord en hersteld.”.

Hij wijst op AD.nl op 1 januari 2026. Dan stappen weer enkele pensioenfondsen, met 1,2 miljoen deelnemers, over op het nieuwe stelsel. Er moet bij deze grote overgang worden voorkomen dat tien- of honderdduizenden mensen een verkeerd pensioen krijgen vanwege fouten in de administratie.

Dat deze drie pensioenfondsen succesvol de overgang hebben gemaakt betekend niet dat alle pensioenen omhooggaan in het nieuwe stelsel. Dit hangt namelijk af van de hoeveelheid vermogen die een fonds heeft op het moment van overstappen en hoe hoog de rente is. Wanneer de rente hoger is, kunnen pensioenfondsen meer rendement halen op hun beleggingen. Pensioenen kunnen ook verlaagd worden, wanneer beleggingen tegenvallen en er minder geld aanwezig is.

Referendum volgens Koeleman ‘ondoenlijk’

Koeleman denkt dat een referendum per fonds over het wel of niet overstappen naar een nieuw stelsel ondoenlijk is. Onlangs stelde regeringspartij NSC zo'n raadpleging per pensioenfonds voor. "Er zijn zoveel keuzes te maken. Dat kun je niet in een referendum vatten als je ziet dat zoveel experts allerlei sessies houden om de verschillende varianten en prognoses te bekijken."

AD, ANP