Flinke stijging gemeentelijke woonlasten in één op de vijf gemeenten Vandaag

De woonlasten gaan dit jaar in veel gemeenten fors stijgen. Bijna 20 procent van de gemeenten verhoogt dit jaar namelijk de onroerendezaakbelasting (ozb) met meer dan 10 procent. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis naar de gemeentelijke woonlasten in alle 342 gemeenten. Gemiddeld betalen huiseigenaren 6,2 procent meer ozb dan vorig jaar.

De belangenvereniging voor huiseigenaren vermoedt dat gemeenten de eigen kas willen bijvullen om tekorten voor te zijn. Koploper is de gemeente Renkum, met een stijging van 41 procent. En ook in Amsterdam is een flinke stijging van 31 procent geconstateerd. “Daarmee lijken deze gemeenten vooruit te lopen op een aankomende korting van het Gemeentefonds”, aldus Eigen Huis.

Gemiddeld bedraagt de ozb-aanslag dit jaar 407 euro. Dat is 6,2 procent hoger dan vorig jaar en ook een stijging ten opzichte van december, toen een stijging van 5,1 procent uit een steekproef kwam.

Opvallend is dat een aantal gemeenten juist ruimte zag om de aanslag te verlagen. Zo is er in Venlo een verlaging van 1,6 procent geconstateerd en ging de aanslag in Gorinchem met 1,9 procent omlaag.

Gemeenten proberen begrotingsgat van ‘ravijnjaar’ te dichten

Vanaf 2026 kort het kabinet het Gemeentefonds met 2,4 miljard euro. In gemeentekringen wordt dit ‘het ravijnjaar’ genoemd. Naar verwachting komt 75 procent van de gemeenten hierdoor in de rode cijfers terecht. De ozb is dan een knop waar gemeentebesturen aan kunnen draaien om hun extra uitgaven te dekken.

“Dan gaan dus vooral huiseigenaren de rekening betalen voor de taken in het sociaal domein en gemeentelijke voorzieningen”, voorspelt Eigen Huis. De belangenorganisatie voor huiseigenaren roept het kabinet op om in de aankomende voorjaarsnota actie te ondernemen om forse ozb-stijgingen te voorkomen.

De aanslag gemeentelijke woonlasten voor huiseigenaren bestaat uit ozb, riool- en afvalstoffenheffing. Samen met de riool- en afvalstoffenheffing komt de gemiddelde aanslag voor huiseigenaren dit jaar iets boven de €1000 uit. Dat is bijna 5,5% meer dan vorig jaar, toen de gemeentelijke woonlasten gemiddeld €950 bedroegen.

Grote verschillen in afvalstoffen- en rioolheffingen

De afvalstoffenheffing stijgt dit jaar met gemiddeld 5,3 procent. In 61 gemeenten stijgt deze heffing met meer dan 10 procent. Bovenaan staat Nederweert, met een stijging van 71 procent. In gemeenten Rheden en Oosterhout daalt deze heffing juist met 10 procent en in Westerveld is een daling van 18 procent gemeten.

Ook de rioolheffing is dit jaar duurder, gemiddeld 4,3 procent. In 40 gemeenten stijgt deze heffing met meer dan 10 procent en bovenaan staat Valkenburg, met een stijging van 86 procent. In Renkum betalen inwoners juist een kwart minder aan rioolheffing.