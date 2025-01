Fikse kritiek op uitgaven fiscus, Defensie en Justitie 18-05-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De Algemene Rekenkamer heeft flinke kritiek op de Belastingdienst, Defensie en Veiligheid en Justitie. De controleur van het Rijk heeft hier ,,ernstige onvolkomenheden'' aangetroffen, zei president Arno Visser van Rekenkamer woensdag bij zijn oordeel over de uitgaven van de ministeries over 2015.

Veel problemen

De fiscus kampt met ict-problemen, bij Defensie is de operationele gereedheid verder afgenomen en Veiligheid en Justitie blijft problemen houden met het financiële beheer, aldus Visser die zijn rapporten aan de Tweede Kamer aanbood. ,,Pogingen om daar grip op te krijgen zijn tot dusver onvoldoende succesvol." In het verleden oordeelde de Rekenkamer ook vaak hard over deze taken van de overheid.

significante verbetering

Maar het is niet allemaal kommer en kwel. Bijna 99,7 procent van de uitgaven van de ministeries zijn rechtmatig en met dit hoog percentage scoort ons land ,,in historisch en internationaal opzicht goed''. Ook constateert de Rekenkamer dat de bedrijfsvoering van de ministeries ,,significant'' is verbeterd. ANP