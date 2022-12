Feestdagen saai zonder alcohol? Niet met deze dranken Vandaag • leestijd 4 minuten • 3111 keer bekeken • bewaren

De feestdagen staan voor veel mensen in het teken van vrienden en familie, lekker eten en hier en daar een alcoholische versnapering. Een wijntje op zijn tijd kan geen kwaad en zeker richting het einde van het jaar laten we de teugels vaak wat meer vieren. Inmiddels zijn er echter ook tal van alcoholvrije drankjes beschikbaar; geen kater én beter voor je gezondheid. Welke soorten zijn er? En welke zijn het populairst volgens de slijterijen?

Een biertje tijdens het openen van de cadeaus, een wijntje bij het kerstdiner of een glas bubbels als de klok op 31 december twaalf uur slaat; alcohol wordt veel genuttigd tijdens de donkere dagen van december.

De laatste jaren komt er ook steeds meer aandacht voor alcoholvrije drank. Niet alleen voor zwangeren, maar ook voor degenen die aan hun gezondheid willen denken of simpelweg het nut niet inzien van het drinken van alcohol, biedt dit een uitkomst. En het is natuurlijk ook weleens lekker om een keer niet in de kerstboom te eindigen terwijl je een impressie doet van Michael Bublé.

Welke alcoholvrije dranken zijn het populairst tijdens de feestdagen?

Slijterijen kunnen hun geluk niet op; niet alleen de alcoholliefhebbers, maar ook de mensen die om welke reden dan ook geen alcohol willen nuttigen, kunnen er tegenwoordig terecht. Wij zijn benieuwd wat de meest verkochte alcoholvrije versnaperingen zijn rond de feestdagen.

Na een rondvraag bij een aantal slijterijen in Rotterdam, Den Haag, Leiden, Utrecht en Amsterdam, blijkt dat alcoholvrije gin bij hen met stipt op nummer één staat. Deze wordt zowel tijdens de feestdagen als het hele jaar door het meest verkocht.

Verder worden alcoholvrij bier en bubbels zonder alcohol het meeste genoemd. Ook alcoholvrije wijn en ‘hippe’ drankjes zoals ginger beer werden regelmatig aangehaald. Ginger beer lijkt bijvoorbeeld meer op frisdrank, ondanks dat het woordje ‘bier’ in de naam zit. Door de toevoeging van gember krijgt het echter wel een kik, waarmee het de sensatie van alcohol kan nabootsen.

Voor ieder wat wils

Waar er een paar jaar geleden enkel nog alcoholvrije bieren en wijnen te koop waren, zijn inmiddels al je favoriete dranken in de 0,0 variant te verkrijgen. Whiskey, rum, rosé en zelfs jenever zijn beschikbaar voor diegenen die even willen minderen.

Als je nog nooit de stap hebt gezet om de alcoholvrije variant van je favoriete drankje te proberen, dan kan het best goed zijn dat je je niet kunt voorstellen dat het lekker is. Een decennium geleden klopte die aanname misschien nog, maar inmiddels is dat veranderd.

Alcoholvrij bier

Voor de bierliefhebber zijn er in zowel de slijterij als supermarkt tientallen opties beschikbaar. Witbier, blond bier, een IPA… Ze staan ook allemaal zonder alcohol in de schappen. Ook de grote bekende biermerken hebben de afgelopen jaren alcoholvrije varianten op de markt gebracht; er wordt zelfs geadverteerd met het feit dat je zo’n blikje achter het stuur open zou kunnen trekken.

Ondanks dat de smaak van 0,0 procent bier steeds dichter in de buurt van het origineel komt, kan even wat tijd kosten om een variant te vinden die je lekker vindt. Zeker als je bier mét alcohol gewend bent. Er is in ieder geval genoeg keuze; dus proberen maar!

Alcoholvrije wijn

Ook alcoholvrije wijn is er in alle soorten en maten. Wit, rood, rosé; je hoeft niks meer te missen. Het stond een lange tijd bekend als ‘niet te drinken,’ maar zeker bij slijterijen zijn ze goed op de hoogte van de beste alcoholvrije wijnen. Om een variant te vinden die jij lekker vindt, kun je het beste even langs bij de speciaalzaak om advies in te winnen.

Sterke dranken zonder alcohol

Het is net al even benoemd, maar ook de liefhebber van sterke drank hoeft niks tekort te komen. Deze alcoholvrije dranken komen in de buurt van de smaak en complexiteit van sterke drank, maar bevatten tot maximaal 0,5 procent of zelfs helemaal geen alcohol.

Je kunt in de slijterij ook verschillende spirits vinden. Een drank mag normaal gesproken enkel de naam spirit dragen als het gedistilleerd is, maar inmiddels zijn er dus ook alcoholvrije varianten uitgebracht.

De liefhebber zal deze dranken puur wellicht niet kunnen waarderen, aangezien er toch een bepaalde warmte achter in de keel mist. Voor degenen die weinig of geen alcohol consumeren, zullen deze dranken ook puur goed te doen zijn.

Daarnaast zijn ze, ook voor de alcoholliefhebber, uitermate geschikt om virgin cocktails mee te maken, dus zonder alcohol. Ideaal voor bij het kerstdiner bijvoorbeeld. Benieuwd naar recepten? Door op het internet te zoeken op virgin + de naam van jouw favoriete cocktail, kun je recepten vinden. Ook slijterijen hebben vaak een aantal recepten op hun website staan.

Champagne en prosecco, ook die heb je alcoholvrij

Velen zullen als traditie hebben om tijdens oud en nieuw om twaalf uur op een gezond en gelukkig nieuwjaar te proosten met een glas bubbels. Die traditie hoef je zeker de deur niet uit te doen op het moment dat je geen alcohol wilt nuttigen.

In de slijterij vind je namelijk verschillende alcoholvrije bubbels. Er zijn zelfs flessen verkrijgbaar met een gouden en glitterende inhoud; het oog wil natuurlijk ook wat. Ben je benieuwd naar de lekkerste varianten? De specialisten bij de slijterij kunnen je er alles over vertellen en ook de Consumentenbond deed in 2019 een test om erachter te komen wat de beste mousserende wijnen zonder zijn.

Proefpakketten om erachter te komen wat je lekker vindt

Zoals je hebt kunnen lezen, is het in ons huidige tijdperk niet zo ingewikkeld meer om de feestdagen zonder alcohol door te brengen. Of je dat wilt, is natuurlijk een tweede. Het is in ieder geval aan te raden om van tevoren veel te proeven, zodat je er niet tijdens het kerstdiner pas achter komt dat de wijn die je gekocht hebt op zijn zachts gezegd ‘niet te zuipen’ is zonder de alcohol.

Om dit te voorkomen kun je op internet of bij de slijterij verschillende proefpakketten bestellen om te proeven wat je lekker vindt. Zo ben je goedkoper uit én kun je tijdens de feestdagen lekker meeproosten. Cheers!