Farmaceuten gestopt met sluikreclame • 31-05-2011 • leestijd 1 minuten

Farmaceutische bedrijven die op websites over medische aandoeningen stiekem reclame maakten voor hun eigen geneesmiddelen, zijn daar massaal mee opgehouden. De farmaceutische industrie houdt zich tegenwoordig veel beter aan de reclameregels dan in 2009. Dat meldde het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) dinsdag op basis van een onderzoek.

In 2009 constateerde het IVM nog dat farmaceutische bedrijven dikwijls de regels overtraden. Hoewel het verboden is om publieksreclame te maken voor receptgeneesmiddelen, bleken websites over aandoeningen als astma, diabetes en verhoogd cholesterol volop reclames te bevatten voor medicijnen.

Websites die zich eerder niet aan de regels hielden, bleken nu wel de toets der kritiek te doorstaan. Zes van de zeventien 'foute' websites die het IVM onderzocht zijn uit de lucht gehaald, één site is door het farmaceutische bedrijf in kwestie overgedragen aan een patiëntenvereniging en tien sites zijn aangepast aan de richtlijnen. Die werden in april van dit jaar verscherpt.

Bron: ANP