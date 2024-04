Te weinig flessen worden ingeleverd, statiegeld mogelijk naar 50 cent

Fabrikanten van dranken zullen volgend jaar mogelijk een statiegeld van 50 eurocent per fles moeten gaan heffen, meldt het Financieele Dagblad (FD) . Dit moet consumenten meer aanmoedigen om hun lege flessen in te leveren. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in een vertrouwelijke brief aan de organisatie die de inzameling en recycling regelt, gedreigd het bedrijfsleven dwangsommen op te leggen. De inhoud van de brief is bekend bij het FD.