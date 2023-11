EZ-top deelt elektrische auto op proef 29-09-2009 • leestijd 1 minuten • bewaren

Voor korte ritten in en om Den Haag gebruikt de top van het ministerie van Economische Zaken vanaf dinsdag een elektrische auto, een Toyota Prius Plug-in-Hybride. Het gebruik van de wagen is een half jaar op proef en als het de gebruikers bevalt wordt de Toyota toegevoegd aan het wagenpark. Onder anderen minister Maria van der Hoeven en staatssecretaris Frank Heemskerk gebruiken de auto.

Van der Hoeven was er dinsdag trots op dat zij de eerste elektrische dienstauto bij de rijksoverheid voor personenvervoer kon presenteren. Ze vindt het belangrijk ervaring op te doen met ''auto's op stopcontact''. Een van de grote voordelen van de elektrische auto is dat bij ieder stopcontact van 220 volt kan worden getankt en bij het rijden geen fijnstof vrijkomt.

Groot nadeel is wel dat het vooralsnog zeven uur duurt voordat de batterijen weer zijn opgeladen. Van der Hoeven denkt dat dit slechts een kwestie van tijd is. ,,Dit is een begin. Er moeten meer oplaadpunten komen in Nederland en andere batterijen die sneller laden.'' ANP