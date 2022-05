Europees versoepeladvies: mondkapje mag af in vliegtuig Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Het lijkt wel een eeuwigheid geleden: het advies om mondkapjes in het vliegtuig te dragen. Een van de laatst overgebleven maatregelen vervalt vanaf maandag, zo meldt het AD. Ook de andere coronaregels die luchtvaartmaatschappijen in de weg zitten kunnen worden versoepeld, vinden het Europees RIVM en de Europese luchtvaartautoriteit.

Het coronavirus is wel weken sterk op zijn retour, daardoor kan ook de laatste overgebleven restrictie overboord, verwachten Haagse ingewijden. Op luchthavens en in vliegtuigen moet nu nog een mondkapje gedragen worden, maar de Europese luchtvaartautoriteit Easa en gezondheidsdienst ECDC stellen in een nieuw advies dat de mondkapplicht overboord kan. RIVM en kabinet kunnen die lijn volgen, stellen bronnen.

Mondkapje nog altijd effectief

Het mondkapje blijft wel een van de beste manieren om je tegen het coronavirus te beschermen, benadrukken het ECDC en EASA. Passagiers doen er goed aan om ook aan de gezondheid en gemoedsrust van hun reisgenoten te denken en bij voortdurend niezen en hoesten bijvoorbeeld toch een masker te dragen.

Wie naar een bestemming vliegt waar mondkapjes nog verplicht zijn in het openbaar vervoer, zou er ook een in het vliegtuig moeten blijven dragen, adviseren de Europese diensten. En ook kwetsbare passagiers doen er goed aan een masker te blijven dragen. Het is verder verstandig om waar mogelijk afstand tot anderen te blijven bewaren. Al moeten luchthavens zoals het overlopende Schiphol dat ook niet tot een onwrikbaar gebod maken en daardoor mensen elders juist laten samendrommen.

Vijf dagen isolatie blijft

Wel blijft de geadviseerde isolatieduur na besmetting op vijf dagen staan, meldt een Haagse bron. ,,Er zijn geen gegevens een kortere periode verantwoorden.” Eerder beloofde minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) dat er opnieuw gekeken zou worden naar een mogelijk kortere periode van thuisblijven na positieve zelftest.

Maar daar komt het niet van. Viroloog Marion Koopmans (Erasmus MC/WHO) stelt dat een kortere isolatieduur minder goed beschermt tegen verspreiding. ,,Als het korter wordt, zal het wat mij betreft een niet-functionele maatregel worden. Met de fase waarin we nu zitten, hopen we het ergste gehad te hebben, maar je moet rekening houden met oplevingen, kijk naar Zuid-Afrika. Dan is het een van de makkelijkste en meest logische basismaatregelen.”