EU: "Burgers gaan betalen voor CO2-uitstoot verwarming en auto"

19 dec. 2022 - 10:19

Wanneer komt er eens een einde aan het gegraai v an de europese unie! laat eerst china en india eens iets doen aan het zogenaamde klimaat probleem. Het grootse probleem zit in Brussel en Staatsburg! Alleen de kolder om steeds weer te moeten verhuizen! Welke zot heeft dat bedacht en laat dit nog steeds toe> het meest ondemocratische stelsel in europa is de eu in Brussel en Straatsburg zij beslissen over ons zonder dat we er ook iets over kunnen zeggen. Zelfs beslissingen die hier in het parlement worden afgewezen worden door de ministers en staatssecretarissen in Brussel braaf en slaafs ondertekend!

