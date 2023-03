Ernst Kuipers welwillend tegenover initiatief om terrassen te heropenen 06-04-2021 • leestijd 2 minuten • bewaren

Als de terrassen ervoor kunnen zorgen dat het rustiger wordt op andere plekken, kan het volgens Ernst Kuipers verstandig zijn ze te heropenen. Daarmee reageert de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) welwillend op een oproep die burgemeesters eerder op de dinsdag deden.

De burgemeesters zien dat de openbare ruimte schaars is geworden sinds het sluiten van de horeca. Ze denken dat het openen van onder meer terrassen de buitenruimte beter beheersbaar maakt voor handhavers.

Volgens Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum, kan de samenleving "niet eeuwig" op slot blijven, ook al zouden er nog een vierde of vijfde golf aan besmettingen aankomen. Hij krijgt bijval van zijn collega uit Alkmaar, Emile Roemer: "Mensen gaan toch naar buiten als het mooi weer is, dan kunnen we het beter reguleren."

'Alles voor de naleving'

"De burgemeesters zien goed wat er gebeurt en geven aan: dit is voor ons heel moeilijk te handhaven", zegt Kuipers. "Misschien gaat het gecontroleerder als je het op een andere manier doet." Wat de voorzitter van de acute zorgsector betreft is "alles dat lukt om de naleving vol te houden verstandig". Hij voegt er wel een algemene waarschuwing aan toe: "Als je te snel versoepelt, kun je nog gemakkelijk ontsporen."

Op de intensive cares van de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 750 mensen die ernstig ziek zijn geworden door het coronavirus. Dat is het hoogste aantal sinds 30 april vorig jaar. "Op de ic's is continu grote drukte", zegt Kuipers daarover.

'Geen indicatie voor zwart scenario'

De hoogleraar signaleert ook dat de instroom iets lijkt af te vlakken. "Het valt nog niet te zeggen of die trend doorzet, maar dat hopen we." Nog altijd ziet de LNAZ-voorzitter "geen enkele indicatie dat wij gaan uitkomen op een zwart scenario".

Toestroom buitenlandse bezoekers

Niet alle burgemeesters zijn ervan overtuigd dat heropening de drukte zal verhelpen. Zo verwacht Antoin Scholten van Venlo een toeloop van buitenlandse bezoekers. "Als Limburg open kan en Duitsland niet, dan hebben wij een probleem." ANP